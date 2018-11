Veehouder steekt FC een opvallend hart onder de riem

'Als je de ranglijst ziet, is het niet tof om de FC onderaan te zien staan.' Maar veehouder en FC Groningen-fan Tsjaard Stoel laat de kop niet hangen. Hij steekt zijn club op een opvallende manier een hart onder de riem.

Wie van Groningen naar Winsum rijdt, kan er niet omheen. 'Ik kan me geen leven zonder de FC voorstellen. Ik ben een trotse supporter en dat laat ik ook in mijn bedrijf zien', vertelt Stoel. Maar hoe dan?

Busje komt niet

Buschauffeurs van Qbuzz dreigen de halte bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel over te slaan. Volgens de chauffeurs is de overlast van 'veiligelanders' zo groot dat de situatie onwerkbaar en onveilig is. Veiligelanders zijn asielzoekers uit landen in Noord-Afrika en Oost-Europa.

Verslaggever Marten Nauta reed mee in de bus. Jaap Franke van Qbuzz is te gast in de studio en vertelt wat de buschauffeurs dagelijks meemaken.

The chronicles of the North

Hoe maak je toeristen gelukkig in Groningen? Deze vraag stelden drie Groninger ondernemers zichzelf en ze bedachten 'The Grone'. Dit is een touringcar waarmee je de prachtige landschappen en gebouwen van onze provincie kunt bezoeken. In de bus worden verhalen over Groningen verteld. Doel: het hart en de ziel van onze provincie ontdekken.

The Grone maakte vandaag de eerste testrit en wij gingen mee.

Pindakaas voor je baby?

Het Martini Allergie Centrum voor Kinderen is begonnen met een speciale pinda- en eipoli voor baby's. Het voorzichtig geven van pinda en ei aan baby's van vier tot acht maanden kan mogelijk helpen om een latere allergie voor deze voedingsmiddelen te voorkomen.

Kinderallergoloog Gerbrich van der Meulen legt uit hoe het kan dat steeds meer kinderen zo'n allergie hebben. De 12-jarige Ruben vertelt wat er met hem gebeurt als hij pina's eet.

Vier dagen volle maan

Normaal is ie zover weg en nu zo dichtbij. In het kader van festival Let's Gro hangt vier dagen lang een reuzenmaan boven het Waagplein in Groningen. Onze verslaggever Beppie van der Sluis reist er naar toe.

