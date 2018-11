'Het is eigenlijk heel gek dat er geen vrouwen in het college zitten'

Wieke Paulusma (39) debuteerde vier jaar geleden in de gemeenteraad namens D66 in Stad. 'Ik vind het werk fantastisch', zegt ze. 'Het is niet voor niets dat ik me weer heb gekandideerd. Het is een manier om dingen voor mensen in de stad te doen.'

Inwoners van de gemeente Groningen, Haren en Ten Boer gaan op 21 november naar de stembus om de gemeenteraad te kiezen voor de nieuwe gemeente Groningen.

In het kader van de herindelingsverkiezingen gaan verslaggevers Peter Steinfort en Robert Pastoor op bezoek bij kandidaat-raadsleden van de dertien partijen die meedoen.

Groter geheel

Paulusma is de nummer 2 op de lijst van D66. 'Politiek is voor mij een manier om iets voor anderen te betekenen. En dan heb ik het niet over een nieuw soort stoeptegel, maar bijvoorbeeld wel over het verbeteren van de zorg. Dat voelt als mens heel prettig, maar je doet ook iets voor een groter geheel.'

Wieke woont met haar gezin in de Oosterparkwijk. Naast haar werk als wijkverpleegkundige en raadslid, werkt ze ook als vrijwilliger in Stadsrestaurant Het Oude Politiebureau aan de Zaagmuldersweg.

'Ik spring bij in de bediening, dat heb ik vroeger als student ook gedaan. En dit wijkrestaurant kan alleen maar bestaan als mensen uit de buurt ook mee willen helpen. Dus laat ik zelf ook de handjes wapperen, ook al is het soms best vermoeiend.'

Verantwoordelijkheid

'Waar mijn politieke bevlogenheid vandaan komt?' Ik ben eigenlijk totaal niet zo opgevoed', vertelt Paulusma.

'Ik ben wel opgevoed met het principe dat als je kunt lopen, je iets voor een ander kunt doen. En toen de zorg de verantwoordelijkheid werd van de gemeente, vond ik als verpleegkundige dat er mensen de politiek in moesten die verstand van zaken hebben. Want ik wil dat de zorg goed geregeld is.'

Democratische vernieuwing

Naast zorg, cultuur en duurzaamheid is ze ook actief op het gebied van democratische vernieuwing. 'Want daar ligt het andere deel van mijn hart.' Zo is Paulusma betrokken bij de coöperatieve wijkraad in het Oosterpark.

'Daar zitten bewoners en raadsleden met elkaar om tafel om te kijken wat ze voor de wijk kunnen doen. Het geeft mensen het gevoel dat ze ertoe doen, dat ze gezien worden. Dus als je het hebt over de ideale stad, zou ik me graag willen inzetten voor dat gevoel.'

'Of het een manier is om mensen weer bij de politiek te betrekken? Nee, politiek is alleen een middel, het gaat om de samenleving en de democratie. Dus ik zou niet meer mensen bij de politiek willen betrekken, maar meer mensen bij de samenleving als geheel. En politiek is daar onderdeel van, maar vrijwilligerswerk doen óók.'

'Meer vrouwen in de politiek'

Wieke Paulusma pleit voor meer vrouwen in de politiek. 'En het wordt zo langzamerhand ook wel eens tijd voor een vrouwelijke minister-president. Ik heb nu vierenhalf jaar naar zeven mannen in het college gekeken.'

'En niet dat het per se om mannen gaat', vervolgt ze, 'maar het is bewezen dat diversiteit de besluitvorming nu eenmaal ten goede komt. Dus het is eigenlijk heel gek dat er geen vrouwen in het college zitten.'

