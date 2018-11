Burgemeester sluit drugspand Sappemeer

In het pand werd een hennepkwekerij ontdekt (Foto: Dennis Venema)

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen sluit voor een periode van drie maanden een pand aan de Kleinemeersterstraat in Sappemeer wegens het aantreffen van een hennepkwekerij.

De politie doorzocht onlangs het bewuste pand, omdat ze vermoedde dat er een hennepkwekerij was ondergebracht. Daarbij werd 1616 gram hennep gevonden. De benodigde elektriciteit werd illegaal afgetapt. De hennepkwekerij is geruimd.

Aanloop

Met de tijdelijke sluiting wil de burgemeester verloedering van en overlast in de woonomgeving voorkomen. Door drugsgerelateerde activiteiten tegen te gaan, wordt de aanloop naar een drugspand door telers, dealers, klanten en bezoekers beëindigd.

Daarnaast worden brandgevaarlijke situaties door de sluiting tegengegaan.

Overlast

De burgemeester past dit beleid consequent toe indien drugspanden of hennepkwekerijen worden aangetroffen: 'Hennepkwekerijen leiden vaak tot overlast en gevaarlijke situaties. Met de sluiting laten we de eigenaren merken dat drugsoverlast in Midden-Groningen niet wordt getolereerd', zegt Hoogendoorn.

Vervolging



Het gemeentelijk drugsbeleid staat los van een eventuele strafrechtelijke vervolging van verdachten. Het Openbaar Ministerie neemt hierover een beslissing.

