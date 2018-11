Zwembaden in Oldambt gaan van het gas af

Zwembad De Watertoren in Winschoten wordt vanaf volgend jaar gestookt op biomassa. Hetzelfde geldt voor De Hardenberg in Finsterwolde.

De zwembaden worden nu nog verwarmd met aardgas, maar dat zorgt voor CO2-uitstoot en daar wil de gemeente zo veel mogelijk vanaf.

Aanleg begonnen

Een aannemer is inmiddels begonnen met de aanleg van de biomassa-installaties. Op het parkeerterrein bij De Hardenberg worden op dit moment de eerste leidingen gelegd.

Houtsnippers

In de installaties worden straks houtsnippers of pellets verbrand om warmte te leveren aan de gebouwen. De biomassa komt uit de regio. De gemeente onderzoekt nog of plantsoenafval en groenafval van het afvalbrengstation gebruikt kunnen worden in de biomassaketels.

Nauwelijks stank

Volgens de aannemer veroorzaken de biomassaketels nauwelijks stank of fijnstof. Als alles volgens plan verloopt, gaan de twee zwembaden volgend jaar van het gas af.