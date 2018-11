Krattendief krijgt veelplegersstraf opgelegd

Een 36-jarige man uit Groningen moet voor diefstal van twee kratten bier twee jaar naar de kliniek voor veelplegers. De uitspraak is hiermee gelijk aan de eis van de officier van justitie.

De man greep in september uit een afgesloten tuin aan de Friesestraatweg in Stad twee kratten bier weg. Via tuinstoelen sprong de man over de schutting. Een oplettende buurman zag de man met de bierkratten van de ene naar de andere tuin lopen. De getuige belde meteen de politie.

'Aan de wandel'

Hoewel de man twee weken geleden op zitting de diefstal ontkende en opperde dat hij 'op straat aan de wandel was', is de rechtbank ervan overtuigd dat de Stadjer was de bierkratten heeft gestolen.

De Groninger liep nog in twee proeftijden voor eerdere misdaden. Er lagen nog dertig dagen celstraf op de man te wachten. Het OM wilde dat hij die ook nog zou uitzitten, maar de rechtbank wees deze stok achter de deur af, omdat hij nu een lange veelplegersstraf opgelegd heeft gekregen.