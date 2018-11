Warming-up: Excelsior - FC Groningen

Mimoun Mahi keert terug in de basis bij FC Groningen (Foto: Archief JK Beeld)

Voorafgaand aan elke wedstrijd van FC Groningen blikt RTV Noord vooruit. Dit keer de uitwedstrijd tegen Excelsior.

FC Groningen kreeg na de wedstrijd tegen PSV een hoop complimenten, applaus van de supporters, maar geen punten. En zo staat de ploeg van trainer Danny Buijs troosteloos onderaan met vier punten uit tien wedstrijden.

De vorm: FC Groningen

De cijfers zijn nog steeds dramatisch dus, maar het spel van vorige week tegen

landskampioen PSV biedt hoop op betere tijden. Groningen speelde met lef, durf en probeerde druk op de opbouw van PSV te zetten. Dat het vlak voor tijd toch nog verkeerd ging was sneu voor Groningen, maar het spel biedt dus hoop.

Vandaar ook dat Groningen tot aan de winterstop hetzelfde systeem blijft spelen als afgelopen zaterdag. En ook als spelers een keer een slechte wedstrijd spelen zullen ze blijven staan. Mimoun Mahi is in ieder geval weer fit en start vanavond samen met Cassierra in de punt van de aanval.

De vorm: Excelsior

De Rotterdammers staan momenteel op de tiende plaats in de eredivisie met twaalf punten uit tien wedstrijden. De ploeg van trainer Adrie Poldervaart verloor vorige week met 4-1 tegen De Graafschap en zal gebrand zijn om een beter resultaat tegen Groningen neer te zetten.

Poldervaart zei tegen RTV Rijnmond het volgende over de wedstrijd tegen Groningen: 'Ze verliezen vijf minuten voor tijd tegen PSV en tegen Heracles speelden ze aardig. Wij zullen minimaal de arbeid moeten leveren die Groningen ook levert, dus daar moeten we mee levelen en dat zal het voetbal overwinnen', zegt de trainer van Excelsior.

Bij de Kralingers speelt oud-FC Groningen-speler Lorenzo Burnet. Hij scoorde in 2012 de enige treffer en dat was tevens de laatste keer dat Groningen won op Woudestein.

Waar moeten we op letten?

FC Groningen houdt dus vast aan het 4-4-2 systeem en probeert voort te borduren op de wedstrijd tegen PSV. Dat betekent dat het spelbeeld waarschijnlijk te vergelijken is met de wedstrijd afgelopen zaterdag.

Het is ook interessant hoe Samir Memisevic het gaat doen op het middenveld. De van nature verdediger speelde tegen PSV een solide wedstrijd en speelt vanavond dus wederom op het middenveld.

Daarnaast starten Mahi en Cassierra voor het eerst samen in de punt van de aanval. Het droomkoppel van trainer Danny Buijs mag voor het eerst in elf wedstrijd laten zien wat ze samen kunnen.

Historie

FC Groningen en Excelsior speelden zeventien keer eerder tegen elkaar in de eredivisie op Woudestein.

Vier keer won Groningen, vijf keer werd het gelijk en acht keer stapte Excelsior als winnaar van het veld.

Blessures en schorsingen

Michael Breij (geblesseerd), Amir Absalem (geschorst)

Opstelling FC Groningen

Padt; Handwerker, Chabot, Te Wierik, Zeefuik; Reis, Memisevic, Warmerdam, Doan; Cassierra en Mahi.