Slijter slaat dief het ziekenhuis in, OM heeft er begrip voor

Een medewerker van een slijterij aan de Meeuwerderweg in de stad, die een winkeldief met een drankfles mishandelde, mag zich van het Openbaar Ministerie beroepen op noodweer. Dat bleek tijdens de strafzaak tegen de winkeldief.

De dief, een 55-jarige Stadjer, stak op 30 december 2016 een fles Amaretto in zijn zak, en werd daarbij betrapt door een 64-jarige medewerker van de slijterij. De winkeldief ging door het lint en gooide drankflessen door de winkel, waarbij twee winkelramen sneuvelden.



Winkeldeur dicht

Er ontstond een worsteling in de winkel, waarbij de medewerker een fles gebruikte om de Stadjer te overmeesteren. Hij gaf de Stadjer met de fles een klap op zijn hoofd en hield de deur van de winkel dicht. De 'drankendief' kon worden vastgehouden tot de politie kwam.

Ernstig hersenletsel

Eenmaal op het bureau bleek het ineens slecht te gaan met de gezondheid van de Stadjer. Hij raakte buiten bewustzijn en moest naar het ziekenhuis. Daar werd een schedelbreuk en ernstig hersenletsel vastgesteld.

De man moest acuut worden geopereerd, lag een week in kritieke toestand coma en revalideerde tot het voorjaar van 2017. Aan het opgelopen hersenletsel zal de Stadjer, zo blijkt uit rapporten, restverschijnselen overhouden.

Claim van 21.000 euro

Op zitting ontkende de man de diefstal. 'Ik word vals beschuldigd', opperde hij. 'Ik had een fles gekocht bij een andere winkel, die had ik nog in mijn jas.' Hij was bang op oudejaarsdag op het bureau te belanden en was in paniek geraakt. Daarom had hij met een fles gegooid in de winkel.

'Ik wilde gewoon weg.' De Stadjer kampt sinds de gebeurtenis met geheugenproblemen. Hij claimt ruim 21.000 euro aan schadevergoeding.

'Iemand halfdood slaan en nog geld vragen ook?'

De slijterij-medewerker bleef na het incident ziek thuis. Bij hem werd PTSS vastgesteld. Hij diende een claim van ruim 7000 euro in. 'Dan durf je wel', zei de raadsman van de verdachte. 'Je slaat iemand halfdood met een fles, we hebben het over zwaar hersenletsel, en dan ga je er nog geld voor vragen ook?'

De Stadjer heeft strafblad van 34 kantjes waar veelal diefstallen op prijken. In januari van dit jaar werd de man nog tot zes weken voorwaardelijke celstraf veroordeeld voor twaalf marktplaatsoplichtingszaken in 2013.

Toch noodweer?



De medewerker van de slijterij, die de dief zwaar mishandelde met de fles, mag zich beroepen op noodweer, zo vindt het Openbaar Ministerie. De man is ruim 36 jaar als slijter actief, waarvan vijf jaar bij de slijterij aan de Meeuwerderweg. Bij noodweer volgt voor de man geen straf.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.