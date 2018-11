Venema Installations struikelde over project in Duitsland en Polen

Een misgelopen financiering voor een langlopend project in Duitsland en Polen heeft Venema Installations de das omgedaan. Het bedrijf in de Eemshaven werd donderdag failliet verklaard.

De 36 werknemers van Venema zitten voorlopig zonder werk.

Wereldwijd bekend

Venema Installations produceert installaties waarmee suikerfabrieken zaken als suikergehalte en vocht in bieten meten. De installaties van Venema staan in meer dan een kwart van alle suikerfabrieken in de wereld. Het bedrijf bestaat ruim veertig jaar en heeft met zijn producten wereldwijd naam gemaakt.

Problemen bij opdracht

Volgens curator Peter Fousert van PlasBossinade advocaten en notarissen in Groningen is Venema in moeilijkheden gekomen tijdens de uitvoering van een opdracht in Duitsland en Polen.

'Die kon niet worden voorgefinancierd. Een poging er een externe financier voor te vinden strandde. Het project kon daardoor niet op tijd worden voltooid.' Het leidde tot een financiële schade die Venema volgens Fousert niet kon dragen.

'Trieste zaak'

Fousert noemt het bankroet een 'trieste zaak'. 'Venema is echt heel goed in wat ze doen en ze hebben een jarenlange ervaring. Het product is mooi en innovatief en de klanten basis is goed.'



De afhankelijkheid van telkens individuele projecten maakt een bedrijf kwetsbaar Peter Fousert - Curator

Risicovolle projecten

Tegelijkertijd, constateert Fousert, brengen ook de grootschaligheid, kostbaarheid en duur van de projecten risico's met zich mee. 'De afhankelijkheid van telkens individuele projecten maakt een bedrijf kwetsbaar. En de financiering ervan is iedere keer een uitdaging. Dat kan dus ook een keer mis gaan.'

Kans op doorstart

Fousert zegt nu nog geen volledig beeld van de situatie te hebben, maar ziet niettemin een kans op een doorstart. Hij rekent erop dat hij snel met geïnteresseerde partijen om de tafel kan.

Directeur Groeifonds verrast

Een van de financiers van Venema is het Groninger Economisch Investeringsfonds (GROEIfonds), opgezet door de Economic Board Groningen om bedrijven in Noord-Groningen te ondersteunen. Ook de provincie is aandeelhouder in het Groeifonds. Directeur Geert Buiter van het Groeifonds zegt dat het bankroet hem heeft verrast.

'Het is een heel snel faillissement geweest. We onderzoek nu wat er precies is gebeurd, daar hebben we nog geen goed beeld van.'



We nemen bewust stevige risico's. Dan moet je er rekening mee houden dat er af toe een investering omvalt Peter Fousert - Curator

Het Groeifonds is opgezet als fonds dat extra risico kan nemen. Het kan daarmee bedrijven helpen die geen geld krijgen van een bank, omdat die investeren te riskant vindt.

'We nemen bewust stevige risico's. Dat betekent dat je er rekening mee moet houden dat er af toe een investering omvalt, hoe vervelend ook', aldus Buiter.

Tweede in jaar tijd

Het bankroet van Venema Installaties is het tweede faillissement dat het Groeifonds binnen een jaar tijd beleeft. December 2017 ging het bedrijvenconglomeraat Ten Hove in Farmsum op de fles. Het investeringsfonds legde daar een paar ton op toe.

'Het is belangrijk om te evalueren of we met de huidige risicoperceptie van het Groeifonds op het juiste spoor zitten', zegt Buiter.

Belang in aardbevingsgebied

Ook Marco Smit, bestuurslid van de Economic Board Groningen, benadrukt dat verlies op investeringen bij de aard van het Groeifonds hoort.

'Door het extra risico dat we nemen trekken we hele mooie dingen van de grond. Juist in het aardbevingsgebied is het van belang dat we bedrijven die het anders niet zouden halen met financiering een kans geven.'

Geen contact

Het lukte niet om directeur Bert Goslinga van Venema Installaties te spreken. Bij Venema wordt de telefoon niet opgenomen.

