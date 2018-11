Leefbaarheidsgelden zetten Ommeland in de steigers: 'Dit is bittere noodzaak'

Met een leefbaarheidsprogramma van bijna 24 miljoen euro hoopt het provinciebestuur deze collegeperiode de Ommelanden weer een beetje verder te verspijkeren. Volgens wethouder Jan Jacob Boersma van de gemeente Midden-Groningen is de steun meer dan welkom.

Ze kijken belangstellend om zich heen, het groepje leden van Provinciale Staten. Een ambtenaar van de gemeente Midden-Groningen praat ze enthousiast bij over de plannen voor de verbouwing van het noordelijk deel van de Kerkstraat in Hoogezand.

De Statenleden zien het zelf ook: hier moet flink wat gebeuren. Want er staat een verpauperd pand, er liggen delen met gras braak en de gevels van de winkelpanden zien er verouderd uit.

'Hier wil ik niet wonen'

'Als je nu Hoogezand binnenrijdt en de verpaupering ziet, denk je: hier wil ik niet wonen', zegt gedeputeerde Eelco Eikenaar. 'Maar als je de nieuwe plannen ziet en de veranderingen die hier op komst zijn denk je: hier wil ik mogelijk heen.' Dat perspectief wil de SP-bestuurder bieden met het investeren van leefbaarheidsgelden vanuit de provincie.

Wethouder Jan Jacob Boersma ziet de noodzaak van de provinciale investeringen. 'Wij zijn afhankelijk van de impulsen vanuit de provincie. Deze grote projecten in Hoogezand zouden niet los zijn gekomen wanneer we die ondersteuning niet hadden gekregen.'

'Imagoprobleem ombuigen'

Boersma ziet bijvoorbeeld dat inwoners in de stad Groningen die daar vanwege de stijgende huizenprijzen om zich heen kijken, minder snel de blik op Hoogezand hebben gericht.

'In het denken van veel mensen in de Stad bestaat er een klokbeweging', aldus Boersma 'Men begint in Haren te kijken, gaat met de klok mee en men eindigt in Hoogezand. We hebben een imagoprobleem om te wonen en dat moeten we ombuigen. We zijn perfect bereikbaar, via spoor, weg en water, maar we hebben ook te maken met stilstand en krimp. Daar is veel geld voor nodig en daar gaat veel tijd overheen.'

'Bittere noodzaak'

Eikenaar ziet dat de investeringen in Midden-Groningen symbool staan voor de rest van de leefbaarheidsinvesteringen. 'We hebben geld gestoken in Pekela, in Stadskanaal en Musselkanaal, op het Hogeland. Die investeringen zijn bittere noodzaak, vanwege veranderende demografische ontwikkelingen en krimp. Overheden moeten echt investeren om deze gebieden aantrekkelijk te houden.'

De leefbaarheidsgelden zijn vrijwel altijd een co-financiering, naast een investering van een gemeente of streek zelf. 'We zien vaak dat onze investeringen het verschil zijn tussen net wel of net niet. Daaruit blijkt die noodzaak', laat Eikenaar weten.

Hopen op vervolg

Het huidige leefbaarheidsprogramma eindigt in 2020. Boersma hoopt op een vervolg vanuit de provincie, want hij en zijn collega Anja Woortman willen verder aan de slag met het vertimmeren van Midden-Groningen.

'Onze lagere segment particuliere woningvoorraad verpaupert in sommige delen ook, naast onze sociale woningvoorraad. Daar willen we mee aan de slag. Ook moeten deze investeringen die nu al plaatsvinden leiden tot een aantrekkelijker woon- en leefgebied. Ook in de toekomst hebben we de provincie hard nodig.'