Cel voor cocaïnesmokkelaar die fietsend de grens over wilde

Een 47-jarige man uit Osnabrück moet voor drugssmokkel zeven maanden de cel in. Dat oordeelde de rechtbank donderdag.

Eind juni werd de man op het station in Groningen betrapt met ruim een halve kilo cocaïne op zak. Dat gebeurde nadat iemand anoniem de politie had getipt.

Fietsend de grens over

De man was in Amsterdam met fiets en al de trein ingestapt. Hij was op weg naar Delfzijl om een nacht in een hotel te verblijven. Na de overnachting zou hij met de drugs 'op de man' fietsend naar zijn woonplaats Osnabrück gaan. Maar dat liep anders, want bij het station in Groningen werd de man gesnapt.

Drugsdeal in Amsterdam

De drugs waren afkomstig uit een deal die hij had gesloten in Amsterdam. Daar was hij naartoe gegaan om 150 gram cocaïne te halen voor eigen gebruik. Dat opperde hij twee weken geleden op zitting.

Onder druk gezet

Naar eigen zeggen was de man bij de deal onder druk gezet meer cocaïne mee te nemen naar Duitsland: 530 gram. Deed hij dat niet, dan zou hij zijn geld, ruim 5500 euro, maar ook zijn aangekochte 150 gram, kwijt zijn.

Opzet

De rechtbank vindt bewezen dat de man opzettelijk de drugs heeft vervoerd om deze over de grens te brengen. De rechtbank vindt niet aannemelijk dat de man erin is geluisd om meer drugs te vervoeren.

Eerder veroordeeld

De man is eerder veroordeeld geweest voor drugssmokkel en was net een jaar op vrije voeten toen hij de fiets en de trein naar Nederland pakte.



De man zit nu ruim vier maanden in voorarrest. Dat betekent dat hij over drie maanden vrijkomt.