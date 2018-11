Analyse: waarom een erfstuk van Alders bij het grofvuil moest

Hoe kan het dat een kopstuk van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is verworden tot een waardeloos erfstuk? Dat heeft te maken met twee zaken: betrokkenheid en een richtingenstrijd.

Jeroen de Boer is voorzitter van het directieteam van de NCG. Hij is in het aardbevingsdossier één van de weinigen met het totale overzicht in dit hoofdpijndossier. Maar in de ogen van NCG Herman Sietsma en minister Eric Wiebes wordt hij vooral gezien als een hinderlijke erfenis uit het tijdperk van de vorige NCG Hans Alders.

Grofvuil

En wat doe je met een erfstuk dat eigenlijk in de weg staat? Dat verplaats je naar een duister hoekje op zolder, waarna het uiteindelijk bij het grofvuil terechtkomt. Om dat te voorkomen, kiest De Boer ervoor te vertrekken.

De Boer was nauw betrokken bij alle ellende van de gedupeerden die in de knel zitten. Misschien was hij wel té betrokken in de ogen van zijn meerderen.

Protest

Kenmerkend voor die betrokkenheid is dat De Boer drager was van een fakkel-speld. Een button ter grootte van een knoop op een winterjas, met daarop een oranjerode gasvlam en de tekst 'Groningen'. Een stil protest tegen het leed van de mensen in het aardbevingsgebied.

Deze betrokkenheid lijkt de NCG en de minister dwars te zitten. Want zijn de vertrouwelingen van Alders, die na diens vertrek zijn overgebleven, niet té betrokken geraakt en kunnen zij hun werk nog wel objectief doen? Het zorgt voor wrijving binnen de top van de organisatie.

Hagelslag

Daarnaast had De Boer andere ideeën over de versterkingsoperatie dan zijn baas Herman Sietsma en diens bovenbaas minister Wiebes. Het is een publiek geheim dat De Boer de opvatting deelt van Alders om per wijk of straat te versterken.

Door eerst alleen de meest onveilige woningen aardbevingsbestendig te maken, worden de huizen in het het gaswinningsgebied versterkt alsof je hagelslag over een boterham strooit. Het is misschien wel een snelle manier, maar onzorgvuldigheid ligt op de loer.

Vertrouwen

Door deze richtingenstrijd worden niet alleen de scheuren in de gevels en de zielen van de Groningers groter, ook de breuk in de fundering van het instituut NCG groeit. En dat is funest voor de Groningers die al jarenlang wachten voordat hun aardbevingsbestendig wordt gemaakt.

Hoe de versterking van woningen ook in de praktijk wordt aangepakt: het zal samen met de Groningers moeten gebeuren. Anders is het tot mislukken gedoemd. Nu uitgerekend de twee 'Groningers' die hier leiding aan moesten geven bij het oud vuil staan, is het de vraag hoe - en of - Sietsma en Wiebes het vertrouwen van de Groningers terugwinnen.

Lees ook:

- Onrust bij Nationaal Coördinator Groningen; directielid stapt op

- Wethouder: 'NCG-organisatie is meer met zichzelf bezig dan met de opdracht'

- 'Onrust bij Nationaal Coördinator is slechte zaak voor Groningen'