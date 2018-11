Kinderen krijgen korting op kunstlessen

Kunstencentrum IVAK uit Delfzijl betaalt 20 procent mee aan kunstlessen voor kinderen in hun eerste lesjaar. Donderdag zetten de eerste drie docenten hun handtekening onder die afspraak.Het IVAK financiert deze korting om de drempel tot deelname aan lessen, workshops en cursussen te verlagen.

'Win-winsituatie'

Dansdocente Rianne Wiersma, djembédocent Harvey Mercera en pianodocent Ties Molenhuis waren de eerste drie ondertekenaars van het convenant. Alle drie zijn enthousiast over de nieuwe regeling.

Wiersma: 'Geweldig. Zo krijgen meer kinderen de kans om deel te nemen aan cultuur in deze regio'. Ook voor haar zelf is er een voordeel: 'Nu de financiële drempel voor ouders lager is, komen er bij mij vast meer leerlingen op les. Een win-winsituatie'.

Korting

De regeling is geldig voor leerlingen tussen de 4 en 18 jaar, die op of na 1 september 2018 met lessen zijn begonnen in Delfzijl, Appingedam of Loppersum. Wie al met lessen gestart is in dit schooljaar, maakt dus nog kans op de korting.