Marathonschaatser Post gaat in beroep tegen schorsing

Robert Post gaat niet akkoord met de rode kaart die hij vorige week kreeg bij de marathon van Deventer. De Groninger marathonschaatser werd in de massasprint vierde, maar de jury haalde hem na bestudering van de beelden uit de uitslag.

De tuchtcommissie van de KNSB wil hem schorsen.

'Geen opzet'

Negen ronden voor het einde kwam hij in botsing met Kevin Hoekstra. Die kwam hierbij ten val en diende protest in tegen de actie van Post.

'Er gebeurt altijd wel wat in de laatste ronden', zegt Post. 'Hij ging op één been schaatsen en als je elkaar dan raakt, is het logisch dat je onderuit gaat. Er was absoluut geen opzet in het spel. Er gebeuren wel gekkere dingen die niet zijn bestraft. Er wordt mij onrecht aangedaan en daar ben ik zeer ontstemd over.'

Laat gebeld

De jury belde hem pas ver na de wedstrijd met de mededeling dat zijn naam uit de uitslag werd gehaald. Daarover verbaast hij zicht nog wel het meest.

'Ik was onderweg naar huis op dat moment, terwijl ik zeker een uur na afloop nog in Deventer was. De jury had mij ook ter plekke kunnen aanspreken. Ik had meteen kunnen aangeven dat ik het niet eens ben met hun beslissing.'

In beroep

Post is in beroep gegaan tegen de schorsing van een wedstrijd. Daardoor mag hij zaterdag wel deelnemen aan de derde wedstrijd van de Marathon Cup in Utrecht. De uitspraak volgt later.

