Groninger gitarist met oorlogsverhaal op tournee naar Duitsland en Tsjechië

Gitarist Hendrik Jan Vermeulen dook in de familiegeschiedenis (Foto: René Walhout/RTV Noord)

Het oorlogsverleden van zijn vader en oudoom inspireerde de Groninger gitarist Hendrik Jan Vermeulen tot een bijzonder muzikaal project. De musicus werkt inmiddels twee jaar aan 'Krieg', zoals hij het heeft genoemd.

Deze maand gaat hij er mee op tournee naar onder meer Praag en Bad Honneff, de geboorteplaats van zijn oudoom.

Bidprentje van zijn oudoom

Twee jaar geleden verscheen het album Krieg van Vermeulen. Het bleek het begin van een langlopend project, dat begon met een bidprentje van zijn oudoom.

'Het bidprentje gaf me allerlei aanknopingspunten om onderzoek naar hem te doen. Ik heb het zogenoemde regimentsboek van zijn legeronderdeel via internet opgespoord. Daarin stond onder meer in waar hij als soldaat was geweest.'

Dit bidprentje inspireerde Vermeulen (Foto René Walhout/RTV Noord)



Eerste Wereldoorlog

Bernhard Gronauer, zoals zijn oudoom heette, was twintig jaar toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Hij kwam als Duitse militair in het huidige Oekraïne terecht, waar hij op 17 september 1916 om het leven kwam.



Hij heeft zichzelf vrijwillig aangemeld bij de SS en vocht met de Duitsers in Rusland Hendrik Jan Vermeulen - Gitarist

Vader bij de SS

'Via het verhaal van mijn oudoom wilde ik meer inzicht krijgen in de keuze van mijn vader', legt Vermeulen uit. Tijdens de Tweede Wereldoorlog besloot zijn toen 17-jarige vader zich aan te melden bij de SS.

'Hij heeft zichzelf vrijwillig aangemeld en vocht met de Duitsers in Rusland. Als kind vond ik dat allemaal spannend. Toen ik ouder werd, begon ik me wel af te vragen waar hij allemaal bij betrokken is geweest.'

Oudoom staat symbool

Deze maand gaat Vermeulen op tournee met Krieg. 'Het verhaal van mijn oudoom staat in de voorstelling symbool voor iedere soldaat. Het verhaal van mijn vader zal je er niet in terugvinden, maar dat is wel de drijfveer waarom ik ermee ben begonnen.'

Komende zondag is Krieg te zien in zaal De Workshop, aan de Friesestraatweg in Groningen.