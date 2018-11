Groningse kanshebbers voor eerste echte schaatsweekend

De trainingskampen zijn geweest en de trainingswedstrijden zitten erop. Het eerste echte schaatsweekend kan beginnen. Met Groningse kanshebbers.

In Heerenveen wordt gestreden om plaatsing voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden. Een tweetal Groningse schaatsers lijkt zich bij voorbaat al op te kunnen gaan maken voor een reis naar Japan en Polen. Anderen kunnen voor een verrassing zorgen.

Marcel Bosker

De 'zekerheidjes' zijn Marcel Bosker en Dai Dai Ntab. Voor de eerste wordt het een druk weekend. Hij start op de 1000, 1500 en 5000 meter. Normaal gesproken plaatst hij zich via die laatste afstand ook nog voor de tien kilometer.

Bosker brak afgelopen seizoen definitief door. Dit seizoen zal hij moeten bewijzen echt tot de Nederlandse schaatstop te behoren. Zijn meest in het oog springende prestatie van vorig seizoen was de derde plaats bij het Wereldkampioenschap Allround.

Hij verwees Sven Kramer naar de vierde plaats. De favoriete afstanden van Bosker zijn de 1500 en 5000 meter. Hij komt alle dagen in actie op het ijs van Thialf.

Dai Dai Ntab

Voor Dai Dai Ntab ligt er ook vrijwel zeker een ticket klaar. Als alles bij hem klopt is hij de snelste Nederlandse schaatser op de 500 meter. Maar de kortste sprintafstand is er ook een met risico's.

Dat ervaarde Ntab bij het Olympisch kwalificatietoernooi. Na twee valse starts kon hij de Spelen vergeten. Ntab bleef daardoor vorig seizoen steken op twee prijzen. De Nederlandse afstandstitel op de 500 meter en het Nederlands kampioenschap sprint

Bij dat toernooi liet hij progressie zien op de 1000 meter. Een afstand die voorheen vaak te lang voor hem was. Op vrijdag (500 meter) en zondag (1000 meter) staat hij op het ijs.

Chris Huizinga en Lennart Velema

In de schaduw van dit tweetal proberen Chris Huizinga en Lennart Velema zich ook te kwalificeren voor de wereldbeker. Vooral Velema is een 'dark horse' op de 1000 meter. Hij verbeterde dit seizoen al z'n persoonlijk record op deze afstand. En met Velema weet je het maar nooit. Vijf jaar geleden kwam hij heel dicht in de buurt van Olympische deelname.

Rondom Huizinga is het in het voorseizoen relatief stil. De jeugdwereldkampioen van twee jaar geleden leerde vorig seizoen volgens eigen zeggen veel van ploeggenoot Sven Kramer. Voor hem is het vooral zaak om geen overhaaste dingen te gaan doen. Zijn tijd komt nog wel.

Bo van der Werff

Bij de vrouwen is de kans klein dat er een wereldbekerticket in de wacht wordt gesleept. Bo van der Werff heeft dat wel in haar mars en ook al bewezen. Ze zit nog in een opbouwfase na de knieproblemen van vorig seizoen. De tijden vallen daardoor vooralsnog tegen. Volgens haar coach is ze wel verder dan verwacht werd.

Esme Stollenga

Voor Esme Stollenga geldt hetzelfde. De talentvolle sprintster uti Garmerwolde is door een rugoperatie teruggevallen in haar ontwikkeling. Ze liet de afgelopen weken tekenen van herstel zien. Haar doel zal vooral zijn om haar persoonlijke records op de 500 en 1000 meter te verbeteren.