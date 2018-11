Swim Challenge levert ruim twee ton op: 'overweldigend'

De vijfde editie van de Groningen Swim Challenge heeft een recordbedrag opgeleverd van 225.000 euro voor kankeronderzoek. De cheque werd donderdag overhandigd aan het UMCG Kanker Researchfonds.

Het geld werd bijeen gezwommen in verschillende evenementen vanuit de stichting.

'Overweldigend'

Een hoog bedrag dat scheidend voorzitter Neal Haan erg trots maakt:

'In 2014 begonnen we met 35 zwemmers en 25.000 euro. Om dan in 2018 uit te komen op driehonderd zwemmers, drieduizend deelnemende scholieren en bijna een vertienvoudiging is overweldigend.'

Optimistisch

Zijn opvolger, Boike Teunissen, denkt dat de gestage groei van de opbrengst nog wel even doorgaat.

'Uit de enquête onder vrijwilligers en zwemmers bleek dat ruim 95 procent volgend jaar weer mee wil doen, of dat in ieder geval overweegt. Dat enthousiasme onder de deelnemers is het allerbelangrijkste, het bedrag volgt.'

De volgende editie van de Swim Challenge wordt gehouden op de laatste zaterdag van augustus 2019.