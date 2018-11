Een haven in het dorp? Een rondweg? Deze ideeën moeten Schiermonnikoog écht autoluw maken

Een grote groep inwoners vindt het dorp Schiermonnikoog te druk. De gemeente organiseerde donderdagavond daarom een bijeenkomst in het dorpshuis, om samen met de eilanders oplossingen te bedenken.

Schiermonnikoog is autoluw, maar zo ervaren de inwoners dat niet. Met name in het hoogseizoen ontstaan volgens sommige eilanders 'gevaarlijke situaties' in het centrum door de vrachtwagens, auto's, bussen, fietsers en wandelende toeristen.

De zestig aanwezige inwoners kwamen gedurende de avond met mogelijke oplossingen.

Veerboot aankomst bij het dorp

'De veerboot moet naar het dorp. Net als bij Vlieland moeten de mensen van de boot naar het dorp kunnen lopen. Dan zijn er geen bussen meer nodig in het centrum', zegt Klaas Reinigert.

Rondweg

Een groot deel van de aanwezigen pleit ook voor een soort rondweg rondom het dorp en vindt dat het verkeer geweerd moet worden uit het centrum.

'Het aanleggen van een kleine weg aan de zuidkant van het dorp zou een oplossing kunnen zijn. Een nieuwe verbindingsweg', zegt Louis Wiersema. Hij kent de discussie over de drukte als geen ander omdat hij twaalf jaar lang wethouder is geweest, met de portefeuille verkeer.

Gratis openbaar vervoer

Marga Flink is ook één van de inwoners die het te druk vindt. Zij heeft hier meerdere keren bij het gemeentebestuur over aan de bel getrokken. Flink is van mening dat er voor iedereen gratis openbaar vervoer moet komen. 'Dan hoeft men de auto niet meer te gebruiken.'

Strenger zijn

Ook moeten volgens de aanwezigen minder ontheffingen voor (vracht)auto's afgegeven worden door de gemeente. Die moet ook strakker in de gaten houden wie de ontheffing krijgt.

Andere ideeën:

- De verplaatsing van de supermarkt buiten het centrum;

- Alleen nog maar elektrische auto's toelaten op het eiland;

- Subsidie voor een garagebox op het vasteland;

- De toevoer van producten voor bedrijven verbeteren.

Alle ideeën worden bekeken

'Uiteindelijk gaan we kijken welke ideeën haalbaar zijn. Die leggen we dan weer voor aan de inwoners', vertelt wethouder Erik Gerbrands (Schiermonnikoogs Belang). Inhoudelijk wilde hij nog niet op de ideeën ingaan, omdat hij ze eerst met het gemeentebestuur wil bespreken.

Dorp op slot, als proef

De gemeente zelf is ook al bezig met mogelijke oplossingen. Zo komt er binnenkort een proef waarbij het dorp op bepaalde tijden op slot gaat voor gemotoriseerd verkeer.

'We moeten nog kijken hoe het dan moet met de bevoorrading van de hotels en winkels. Dat bijvoorbeeld de vrachtwagens een knopje krijgen waarmee ze de paal die dan in het dorp komt naar beneden kunnen halen', legt Gerbrands uit.

