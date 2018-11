Deel dit artikel:













Nieuw PVV-raadslid geïnstalleerd in Delfzijl na opstappen Smeding Johan Schanssema volgt Emil Smeding op in de raad van Delfzijl (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

De zetel van de PVV is weer gevuld in de gemeenteraad van Delfzijl. Johan Schanssema is donderdagavond geïnstalleerd, nadat Emil Smeding anderhalve maand geleden opstapte.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever