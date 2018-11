'Rugzak te zwaar voor fietsende maaltijdbezorgers'

De fietsende maaltijdbezorgers in de stad Groningen moeten het eten niet meer per rugtas vervoeren, maar per aanhanger. Dat vindt de SP in Groningen. 'Die rugzak willen we afschaffen', zegt SP-raadslid Wim Koks, die de rugzakken over het algemeen te zwaar vindt.

Technische discussie

'Of het eten dan per aanhangwagentje of via een constructie met de bagagedrager wordt weggebracht, is een technische discussie. Maar in ieder geval niet meer fysiek achter op de rug.'

Roofbouw

Volgens de SP plegen de fietsende maaltijdbezorgers roofbouw op hun lichaam door het eten te vervoeren via een rugtas.

'Ik heb weleens een bezorger op zijn rug getikt om te vragen hoe het was. Hij liet me toen weten dat hij nog aan het begin van zijn dienst was, maar aan het eind van de dag wel bekaf was.'

Samenleving betaalt de rekening

Koks denkt dat de samenleving ook de gevolgen gaat merken van de fietsende rugzakmaaltijdbezorgers. 'De bezorgers plegen roofbouw op hun lichaam en krijgen te kampen met een versleten rug, dat kost dus de samenleving ook geld.'

Minder hard fietsen

De rugzakken zijn volgens de SP'er niet de enige problemen. De snelheid waarmee de fietsers van adres naar adres fietsen, ligt volgens hem ook te hoog.

'Ze hebben natuurlijk een heel erg groot belang om van A naar B te racen. Hoe sneller ze gaan, hoe meer ze verdienen.' Hij is van mening dat de snelheid van de fietsende maaltijdbezorgers omlaag moet. 'Met name in de binnenstad. Want daar maken fietsers en voetgangers gebruik van dezelfde ruimte. Daar moet paal en perk aan gesteld worden.'

Wat kan de gemeente doen?

Koks is van mening dat politiek Groningen invloed kan uitoefenen om de rugzak te vervangen voor een aanhanger.

'Dat zal juridisch wel uitgezocht moeten worden. Maar ik denk ook dat het kan via de arbeidsinspectie. Verder hebben we contacten met werkgevers, die deze mensen op pad sturen. Ook hebben we contacten met het bedrijfsleven en daar hebben we zelfs een aparte wethouder voor. Die zouden we met de opdracht op pad kunnen sturen.'