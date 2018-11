Elly Pastoor kandidaat-wethouder PvdA Westerkwartier

Elly Pastoor is de kandidaat-wethouder voor de PvdA Westerkwartier. Dat heeft de PvdA Westerkwartier donderdag bekend gemaakt. Lijsttrekker Rianne Vos is blij met deze kandidaat bestuurder.

'Elly Pastoor is in februari 2016 begonnen als (waarnemend) parttime wethouder in de gemeente Grootegast. Zij heeft zich laten kennen als een bevlogen wethouder die woord en daad met elkaar verenigt en partijen met elkaar weet te verbinden.'



Opgestapt

Pastoor was tussen 2010 en 2013 wethouder in de gemeente Groningen. Ze stapte op na een keihard rapport over de partijcultuur in de stad, ondanks de steun van een grote groep PvdA-leden.