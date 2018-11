Partijen vragen duidelijkheid rond NAM-lekkage, maar willen SodM niet dwarsbomen

De PvdA en GroenLinks in Delfzijl vinden dat er een heldere analyse moet komen naar de gebeurtenissen rond de lekkage van aardgascondensaat op het NAM-tankenpark in Farmsum begin vorige maand.

De partijen trokken dit voorstel donderdagavond tijdens de raadsvergadering echter terug, omdat ze hiermee het onderzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) voor de voeten kunnen lopen.

Duidelijk signaal

Henk ten Brinke van de PvdA is één van de initiatiefnemers van het voorstel. Hij is boos op de houding van de NAM: 'Brandweermensen, gemeentewerkers en omwonenden zijn vier dagen lang blootgesteld aan dit gif, zonder dat ze dit wisten. Daarom willen we dat de raad een signaal afgeeft: zo laten we niet met ons omgaan.'

Het condensaat lekte in de nacht van dinsdag op woensdag en kwam op donderdag 4 oktober bovendrijven op het Afwateringskanaal in Farmsum. Vier dagen later liet de NAM aan de gemeente weten dat het van hen was, nadat dit onomstotelijk uit laboratoriumonderzoek bleek.

Voor de voeten lopen

Mede-raadsleden vinden de roep om een heldere analyse een goed idee, zoals Nick Boersma van Fractie 2014: 'Wij staan voor goed en veilig wonen. De NAM heeft echter geen goed imago. Wij begrijpen niet dat het bedrijf dit allemaal eerst heeft ontkend.'

Wethouder IJzebrand Rijzebol (CDA) is het daarmee eens, maar drukte op het hart om het strafrechtelijk onderzoek van het SodM en Justitie af te wachten. 'Elk ander onderzoek is overbodig en kan het SodM voor de voeten lopen. Dat willen we absoluut niet.'

Verplaatsing

Jan Ottens voor de Seniorenpartij pleitte voor een verhuizing van het NAM-tankenpark naar de Eemshaven. Volgens Rijzebol is dat geen optie, want de gemeente kan dat niet betalen.

Burgemeester Gerard Beukema vulde aan dat mogelijk wel milieuwetgeving wordt verscherpt, als het SodM daar aanleiding toe ziet na het onderzoek bij de NAM in Farmsum.

Vier keer mis

Het lek begin deze maand was niet het enige incident op het tankenpark. Vorig jaar zomer lekte 2.500 liter van een schip in het Zeehavenkanaal. Begin augustus kwam 6.000 liter damp in de lucht, na een technisch probleem met een opslagtank.

Deze week bevestigde de NAM dat rond de Code Rood-actie eind augustus gedurende meerdere dagen in totaal 5 kuub damp via een ventiel in de lucht belandde door een technisch probleem.

De NAM staat nu onder verscherpt toezicht. Naast het strafrechtelijk onderzoek doet het SodM ook bestuursrechtelijk onderzoek. Het gasbedrijf heeft inmiddels veiligheidsmaatregelen genomen op en rond het tankenpark.

Lees ook:

- Metingen NAM-lek ver boven de grens; gezondheidscheck voor gemeentewerkers

- 5 kuub condensaatdamp ontsnapt tijdens Code Rood-actie

- Olievlek Farmsum is giftig aardgascondensaat van de NAM