Verbazing over keuze F1 voor Zandvoort: 'Assen is veel verder'

De organisatie die de Formule 1 naar het TT Circuit in Assen wil halen, is compleet verrast dat Zandvoort de Formule 1 Grand Prix van Nederland mogelijk in 2020 mag organiseren.

Dat zegt Jos Vaessen, die de Formule 1 naar Drenthe probeert te halen, tegen RTV Drenthe. Formula One Management Limited (FOM), de eigenaar van de Formule 1, heeft Assen over deze vermeende keuze niets laten weten.

'Geen reactie gekregen'

'Wij hebben geen reactie gekregen', zegt Vaessen, voorzitter van de stichting die de Formule 1 naar Drenthe moet halen. 'Dat zou je bij een keuze voor Zandvoort toch wel verwachten.'

Donderdagavond liet prins Bernhard van Oranje, eigenaar van het circuit in Zandvoort, weten dat hij een aanbod heeft gekregen van de FOM.



Assen leek de goede papieren te hebben

Het afgelopen jaar heeft Assen veel contact gehad met de FOM in London. Een delegatie van de organisatie bezocht het circuit in het geheim tijdens de afgelopen TT en dat leverde een positief rapport op.

Begin dit jaar bleek uit een keuring dat het TT Circuit met enkele relatief kleine aanpassingen geschikt zou zijn voor Formule 1. 'Ons is gezegd dat wanneer er plek op de Formule 1 kalender zou komen, wij kandidaat zijn', zegt Vaessen tegen de Drentse omroep.

Ik vraag me af of zij echt wel een Grand Prix kunnen organiseren Jos Vaessen

Nieuws verbaast niet

Het nieuws van donderdag dat Vietnam een Grand Prix krijgt, verbaast de Limburger niet. 'Zij staan heel hoog op de lijst van de FOM. Vietnam en Azië zijn belangrijke markten voor de Formule 1 en hoofdsponsor Heineken. Maar in de berichtgeving rond Hanoi is nergens melding gemaakt van Zandvoort en dat is vreemd.'

Mocht de FOM vanwege historische redenen daadwerkelijk kiezen voor een Grand Prix Formule 1 in Zandvoort in 2020, dan heeft Vaessen daar begrip voor. 'Maar qua infrastructuur en qua circuit begrijp ik het niet. Daarin is Assen veel verder. Ik vraag me af of zij echt wel een Grand Prix kunnen organiseren.'

Vaessen probeert deze vrijdag in contact te komen met de FOM voor uitleg.

Lees ook:

- 'TT Circuit grijpt naast organisatie Formule 1-race'

- Geheim bezoek aan TT is positief over komst Formule 1 naar Assen