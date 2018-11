Hek sluit overweg bij Scheemda af voor auto's

Het geplaatste hek in Scheemda (Foto: ProRail)

Een groot hek heeft de overweg aan de Vogelzangsterweg in Scheemda sinds donderdag afgesloten voor autoverkeer.

Voetgangers en fietsers kunnen nog wel gebruik maken van de overweg en enkele boeren in de omgeving kunnen het hek openen voor bijzondere situaties.

Spoorbomen volgen

Eind volgend jaar moet de (nu nog onbewaakte) overgang bewaakt worden met spoorbomen, bellen en lichten. De afgelopen tien jaar waren er drie aanrijdingen waarbij een persoon om het leven kwam.

'Met veel minder verkeer op de overweg, neemt de veiligheid toe en kunnen ongelukken worden voorkomen', schrijft ProRail over het plaatsen van het hek.

Plaatsing hek

Om het hek te plaatsen, is begin deze week de fundering aangebracht. Ook is een voedingskabel voor de energievoorziening aangelegd. Donderdag is de laatste hand gelegd en het daadwerkelijke hekwerk geplaatst.

ProRail wil het komende jaar de onbeveiligde overweg nog verder aanpassen, om er een beveiligde overweg van te maken. De spoorbeheerder zegt regelmatig verkeerscontroles te gaan uitvoeren bij de overweg.

