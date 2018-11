Lopend Vuur: Bomen maken de Grote Markt mooier

Hoe moet de Grote Markt in de Stad er in de toekomst uit zien? In ieder geval wil het stadsbestuur dat de markt op de schop gaat. Zo verdwijnen de bussen en wordt de oostwand op dit moment aangepakt.

Over wat er verder nog kan met de Grote Markt werd donderdagavond gesproken, tijdens het festival Let's Gro. Het plaatsen van bomen was een serieus discussiepunt. Daar waren voor- en tegenstanders van (hier lees je hun argumenten).

Overigens staan er op de Grote Markt al twee bomen: voor het voormalige V&D en voor het Grand Theatre.

Hoe sta jij in deze discussie? Hoort er groen op de Grote Markt of niet?

Praat mee

Je kunt ook stemmen via de Instagram-app in de Stories.

