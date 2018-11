Rondje Groningen: Liefdevolle natuur en helende mosterd

De onvoorspelbare schoonheid van de natuur in het Lauwersmeergebied, maar ook de ontwikkeling van een 'strijkijzer' in de Stadse skyline. En wat te denken van de helende werking van....mosterd?

1) Gefeliciteerd, Henk

Pom, pom, pom...



Henk wie? Nou, onder andere de man achter deze WK-kraker uit 2014:



2) Zou het zo lukken?

Met een beetje creativiteit kom je wellicht verder dan een standaard oproep.

3) Waar in Stad wonen de jongsten/oudsten?

Als je in de Zeeheldenbuurt in Groningen woont, is het waarschijnlijk dat je jonge buren hebt. In de Villabuurt-West is het juist het tegengestelde. De Geodienst van de RUG maakte weer een kaartje.



4) Dat gaat snel

De werkzaamheden op de Paterswoldseweg in Stad duren nog wel even, maar dat het ook snel kan gaan laat deze timelapse zien.

5) Waar haalt Bryan de mosterd?

Oud-FC'er Bryan Linssen heeft zo zijn eigen wondermiddeltje.



6) Boer oogst lof van buurman

Stiekem zijn we best een beetje trots.



7) Origineel hoor, jongens

Niet alleen op de ranglijst, maar ook qua ludieke acties heeft de FC er dit seizoen een concurrent bij.



8) Advanced Gronings

Een lesje Gronings voor internationale Grunnegers.



9) 'Strijkijzer'

De bouw vordert gestaag.



10) Toptransfer aanstaande?

Als we dit kiekje mogen geloven...

[Instagram:https://instagram.com/p/BpreKVugwDn/11) Waar zijn die handjes!??Literair karaoke. Het bestaat echt. Zingen jullie mee?

12) Hoogezand-S(cha)appemeer

'Grasmaaiers' op de spoordijk in het herfstzonnetje.



13) Liefde in de natuur

Soms heeft de natuur een aangename verrassing voor ons.



13) Henk heeft het op z'n heupen

Onze eigen Henk Scholte is helemaal klaar voor Twij Deuntjes van komende zondag.



14) Atlas van Grunnen

Tot slot nog even terug naar onze eigen Toren van Pisa. Nou ja, soort van.



