Is de maan boven het Waagplein stuk? (Foto: Gijs Lensink/Twitter)

Is ie lek? Geïmplodeerd misschien? Wat is er gebeurd met de kunstmaan die vier dagen boven het Waagplein in Groningen hangt in het kader van het festival Let's Gro?

De afgelopen dagen verschenen de mooiste foto's van de reuzenmaan op social media. Mensen zijn onder de indruk van het kunstwerk. Maar vrijdagmorgen kwamen verontrustende berichten op Twitter. 'Oei, wat is er met de maan gebeurd?' en 'De maan is lek!' Op de bijbehorende foto's is een slappe maan te zien. Blower Volgens Nicoline Wijnja van het Centrum Beeldende Kunst (CBK) Groningen is er iets mis met een blower en wordt er sinds vrijdagmorgen vroeg hard aan gewerkt om het probleem te verhelpen. 'Wij willen natuurlijk graag dat de maan over een minuut weer klaar is, maar ik heb geen idee hoe lang het gaat duren.' Volgens Wijnja is er in ieder geval geen sprake van vandalisme. Lees ook: - Enorme maan zweeft in de Groninger binnenstad