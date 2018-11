Een werknemer met geldzorgen, wat doe je als werkgever?

Een betaalde baan hebben en dan toch in financiële problemen komen. Het overkomt meer mensen dan je misschien denkt. Dat betekent dat ook werkgevers ermee te maken krijgen. NoordZaken-expert Monica ten Hoove legt uit.

Door Monica ten Hoove

Velen denken dat financiële problemen alleen bij mensen met een uitkering voorkomen, maar dat is niet waar. Een groeiend aantal werkenden (4,6 procent) leeft in armoede, dat wil zeggen dat ze een inkomen hebben onder de armoedegrens.

Deze groep is vaak niet in beeld bij de hulpverlening van gemeenten, die aangeven dat deze werkende armen moeilijk bereikbaar zijn.

Hoe ga je met geld om?

Maar ook wanneer je meer verdient dan een inkomen op de armoedegrens, kunnen er financiële problemen zijn. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat de hoogte van het inkomen niet direct van invloed is op het ontstaan van geldproblemen. Hoe mensen in het leven staan en hoe ze met hun geld omgaan wel.

Zes van de tien bedrijven hebben te maken met werknemers met financiële problemen Monica ten Hoove

Ook iemand met een hoog inkomen heeft een vergrote kans geldproblemen te krijgen, als hij impulsief met zijn geld omgaat en geen spaargeld heeft.

Hoge kosten

Een andere uitkomst uit onderzoek van het Nibud is dat zes van de tien bedrijven werknemers met financiële problemen heeft. De kosten daarvan kunnen ook voor werkgevers flink oplopen. Gemiddeld kost een werknemer met financiële problemen de werkgever dertienduizend euro per jaar.

Verzuim

De kosten komen vooral door ziekteverzuim en productieverlies. Het punt dat ik wil maken is dat je als werkgever financiële problemen van een medewerker niet kunt negeren. Het ene bedrijf helpt uit betrokkenheid.

Een ander ziet het als zorgplicht of vindt het onderdeel van een vitaliteitsbeleid. De meeste bedrijven vinden het echter gewoon bij goed werkgeverschap horen.

Hieronder mijn tips voor werkgevers die te maken krijgen met personeel met ernstige financiële sores.

Moet ik een werknemer met financiële problemen helpen?

Nee, verplicht is het niet. Verstandig is het wel. Waarom? Omdat de werknemer zijn problemen ook meeneemt naar het werk. Er is een kans dat je klanten het merken. Daarnaast zijn er ook financiële gevolgen voor je bedrijf.

Hoe signaleer ik een werknemer met financiële problemen?

Veel werknemers vertellen hun werkgever niet graag over hun financiële problemen. Schaamte speelt vaak een rol, maar ook de angst om de baan kwijt te raken. Er zijn wel signalen die je als werkgever kunt opvangen. Een werknemer met geldzorgen is stressgevoelig, maakt meer fouten, kan zich moeilijk concentreren. Ziektemelding is ook een sterk signaal. Wanneer er beslag gelegd wordt op inkomen dan is er zeker wat mis. Ook wanneer je merkt dat iemand geld gaat lenen bij collega's, of vraagt om een voorschot of meer uren kan er wat loos zijn.

Bijna alle mensen met financiële problemen hebben geen inzicht en onderschatten de situatie Monica ten Hoove

Wat is mijn rol als werkgever?

De werkgever kan signaleren en helpen bij het inroepen van professionele hulp. Je kunt overwegen een deel van de kosten op je te nemen. Ga niet in de rol van oplosser zitten. Dit werkt vaak averechts. Probeer de werknemer wel te motiveren hulp in te roepen. Ook als hij zegt dat het wel meevalt. Bijna alle mensen met financiële problemen hebben geen inzicht en onderschatten de situatie. Doorverwijzen naar de kredietbank of gemeente is een optie. De kredietbank is er voor alle inwoners.

Is het verstandig een lening of voorschot te verstrekken?

In de meeste gevallen niet. De meeste mensen met financiële problemen dichten het ene gat met het andere. Het is beter om professionele hulp in te roepen en goed inzicht te krijgen in de situatie. Wanneer een lening of voorschot dan een goede oplossing blijkt kun je dat alsnog doen.

Monica ten Hoove is financieel coach en eigenaar van Cijfers & Centen. Ze helpt ondernemers, werkgevers en particulieren met het vinden van financiële rust.

