Winschoter 'glazen huis' wil geld ophalen voor VR-brillen voor ziekenhuispatiënten

Drie DJ's sluiten zich dit jaar opnieuw op in een 'glazen huis' om geld op te halen voor een goed doel. Deze editie wordt geld ingezameld voor VR-brillen voor patiënten van het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda.

Het is de vierde keer dat DJ's zich in Winschoten opsluiten om geld in te zamelen.

Het Tafelhuis

Het Tafelhuis, een soort glazen huis, wordt in cultuurhuis De Klinker in Winschoten neergezet. De organisatie deed een paar maanden geleden een oproep, waarin gevraagd werd om goede doelen aan te dragen voor de actie.

Robotjes met camera

De keuze viel voor de stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis. 'Zij hebben een plan ingediend om zogenaamde VR-iendjes aan te schaffen. Dit zijn een soort robotjes met een 360-graden camera die op school of thuis geplaatst kan worden', schrijft de organisatie op Facebook.

Richard Pathuis is een van de DJ's. 'Stel dat een kind een brandwond krijgt en wekenlang in het ziekenhuis ligt, dan kan het op deze manier toch even ergens anders zijn.'

Pathuis gaat samen met Mitchell Weijermars en Jack Westers vier dagen lang radio maken. Donderdag 13 december om 16:00 start hun avontuur. Via de lokale omroep RTV GO kan meegekeken en -geluisterd worden.