Politiek Pekela hekelt 'arrogant Veendam': 'Dit pikken wij niet!'

'Dit is het schofferen van de Pekelders. Dit pikken wij niet!' Het is de reactie van PVV-voorman Arthur van Dooren op een voorgenomen onderzoek van de gemeente Veendam.

Die wil onderzoeken of zij kan herindelen met (een deel van) de gemeente Pekela. Dat stuit de buren in politiek Pekela tegen de borst.

Herindelen

Het bericht van Veendam strookt niet met het uitgangspunt van de afgelopen jaren. Er is veel gesproken over een herindeling van Pekela, Stadskanaal en Veendam. In Pekela en Stadskanaal was een meerderheid voor de plannen, maar Veendam lag dwars.

Nu komt uit Veendam de vraag of een bestuurlijke fusie met (een deel van) Pekela onderzocht kan worden. Veendam maakt met dat voorstel geen vrienden.

De stuitende machtspolitiek lijkt grenzeloos Pim Siegers - SP Pekela

'Arrogant'

SP-voorman Pim Siegers steekt van wal op Twitter. Hij schrijft: 'Niet te geloven dit. De stuitende machtspolitiek lijkt grenzeloos. Pekela is geen speelbal van arrogante buurbestuurders.'

PVV-er Van Dooren is minstens net zo fel. 'Dit pikken wij niet!', zegt hij. 'Veendam doet ons voorstellen waar wij altijd 'nee' tegen zeggen. Daarna nemen zij ons kwalijk dat wij niks doen met die voorstellen. Dit is niks anders dan het schofferen van de Pekelders.'

Kompanjie



In 2011 besloten de gemeente Pekela en Veendam om hun ambtelijk apparaat onder te brengen in een organisatie: De Kompanjie. Maar volgens Henk-Jan Schmaal, wethouder in de gemeente Veendam, is daar voldoende op aan te merken.

Henk Bakker, voormalig burgemeester van de gemeente Bedum en gemeentesecretaris van Groningen, hield de organisatie tegen het licht: 'Mijn advies is: als je van de ontevredenheid af wilt, dan moet je een ambtelijke fusie laten volgen door een bestuurlijke fusie.'

Die conclusie is de reden voor Veendam om een onderzoek naar een herindeling met (een deel van) de gemeente Pekela voor te stellen. Dat staat in een brief die de gemeente Veendam aan de gemeente Pekela heeft gestuurd.

Dit is gewoon treiteren. Ze kijken hoe ver ze kunnen gaan. Lex Kupers - Samen voor Pekela

Geen optie

Veendam hoeft niet te rekenen op enige politieke steun vanuit Pekela. Lex Kupers van Samen voor Pekela en CDA-er Dick Berghuis zijn duidelijk. 'Dit is belachelijk, vind je niet?', zegt Kupers. 'Dit is gewoon treiteren. Ze kijken hoe ver ze kunnen gaan.'

'Belachelijk' is ook het woord dat Berghuis er voor nodig heeft. 'In Pekela wil een meerderheid met Veendam én Stadskanaal herindelen. Het is drie of niks. En daarnaast: Veendam wil toch helemaal niet herindelen? Waarom nu opeens wel dan?'

'Kan hier niks van maken'

Wethouder Hennie Hemmes begrijpt niks van deze zet van Veendam. 'Ik kan hier niks van maken', zegt hij. Toch benadrukt Hemmes dat hij de bal bij de raad van de gemeente Pekela neerlegt. 'Dit is onbespreekbaar, maar onze raad gaat erover.'

'Ik heb als grapje al gezegd dat Boven Pekela naar Stadskanaal gaat, Nieuwe Pekela naar Veendam, Oude Pekela naar Oldambt en Bronsveen naar Westerwolde. Dat was natuurlijk niet serieus bedoeld. Nee, ik kan mij niet voorstellen dat iemand dit een goed idee vindt.'

Lees ook:

- Bestuurlijke kinnesinne tussen Veendam en Pekela over samenwerking

- 'Besluit herindeling Pekela, Veendam en Stadskanaal over verkiezingen getild'