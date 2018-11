KNVB geeft Be Quick nieuw certificaat

Be Quick behoudt de status van Regionale Jeugdopleiding. De KNVB vind dat de voetbalclub de afgelopen drie jaar een goede ontwikkeling heeft doorgemaakt.

Sinds het seizoen 2015-2016 is de vereniging in het bezit van het certificaat. De club deed mee aan het kwaliteit en performance programma voor jeugdopleidingen.

De voetbalbond waardeert met name de manier waarop Be Quick de jeugdopleiding ingericht heeft. Er is een integrale aanpak, waarbij trainingen, wedstrijden en voortgangsgesprekken worden afgestemd op het voetbalontwikkelingsprofiel. Daarnaast hebben ondersteunende middelen, zoals video-analyse, hun intrede gedaan.

Zondag wordt het nieuwe certificaat overhandigd. Deze is opnieuw drie jaar geldig.