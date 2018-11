Aardbevingsnieuws oktober 2018: 'David tegen Goliath' en gerommel bij de NCG

Boer Kruizenga probeerde in oktober tevergeefs een voorschot van 3 miljoen euro vanwege bevingsschade los te krijgen via de rechter. Maar het was ook de maand waarin er 100 miljoen euro verdween en er giftig aardgascondensaat lekte op het NAM-tankenpark in Farmsum.

'David tegen Goliath'

Boer Kor Kruizenga is het wachten op de uitbetaling van aadbevingsschade aan zijn boerenbedrijf zat. Hij stapt naar de rechter om zijn geld te krijgen. Hij eist een voorschot van drie miljoen. De rechter bepaalt anders en wijst zijn verzoek af.

De procedure over de aansprakelijkheid voor de schade kan nog jaren duren. Piet Huitema, advocaat van Kruizenga, stelt dat de boer in zwaar financieel weer komt. 'Het is nu weer typisch zo'n zaak van David tegen Goliath.'

Stuwmeer aan schadegevallen

De NAM maakte de balans op voor wat betreft de afhandeling van oude schadegevallen. Meer dan tachtig procent van de mensen die een voorstel kregen, zei hier 'ja' tegen.

Op de plank liggen echter nog 13.500 schadezaken, die volgens minister Eric Wiebes niet snel genoeg worden afgehandeld. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen wil 'het stuwmeer aan zaken' eind volgend jaar hebben weggewerkt.

Twee weken later volgt een nieuwe tussenstand. Het 'stuwmeer' is groter geworden in plaats van kleiner.

Het mysterie van de verdwenen 100 miljoen

In de Miljoenennota is 100 miljoen euro minder voor de aardbevingsproblematiek in Groningen gereserveerd dan in de Voorjaarsnota. Kamerleden Henk Nijboer van de PvdA en Renske Leijten van de SP eisen opheldering van de minister.

Drie dagen later minister Wopke Hoekstra van Financiën weten dat onzerheden ten grondslag liggen aan het 'verdwijnen van 100 miljoen'. ´Dan ben ik liever te conservatief in de reservering die ik doe voor de kosten en dat we het later wel corrigeren.'

Nationaal Programma Groningen

Hoe houden we onze provincie leefbaar als de gaswinning is afgebouwd? De 1,15 miljard in het Nationaal Programma Groningen moet zorgen voor de antwoorden. Wijvernieuwing, duurzaamheid, en het versterken van de leefbaarheid, de economie en de arbeidsmarkt zijn de pijlers.

De reacties op het programma zijn wisselend. Volgens het Groninger Gasberaad is het 'nog geen reden voor feest'. Groningen Seaports verwacht dat het 'echt een boost' gaat geven voor de werkgelegenheid.

NAM gaat door het stof na lekkage

Waar komt de olievlek in het Afwateringskanaal vandaan en wat voor stof is het? Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat het aardgascondensaat is, afkomstig van de NAM op het Tankenpark in Farmsum. Het is een mengsel van giftige en brandbare stoffen dat vrijkomt bij de winning van aardgas.

NAM-directeur Johan Datema gaat door het stof en maakt excuses. Deze worden geaccepteert door wethouder IJzebrand Rijzebol van de gemeente Delfzijl. 'Maar dit mag nooit weer gebeuren.'



Protest in Farmsum

Voor de poorten van het Tankenpark in Farmsum, wordt gedemonstreerd. Het protest verloopt grotendeels vreedzaam. Op één incident na: een NAM-medewerker reed een actievoerder tegen de benen van een betoger.

Eind oktober wordt bekend dat bij de zitactie van Code Rood eind augustus ook een lekkage was op het Tankenpark van de NAM. Later op de dag komt het gasbedrijf met een aangepaste verklaring. Het zou geen lekkage zijn geweest, maar 'een probleem waardoor stankoverlast is ontstaan'.

Ombudsman schrikt van Damster verhalen

De Nationale Ombudsman brengt voor de vierde keer een bezoek aan gedupeerden van de gaswinning in Appingedam. Hij schrikt van wat hij hoort. 'De verhalen worden erger. Dit moet toch een keer afgelopen zijn?'

Gerommel bij de NCG

Directielid Jeroen de Boer van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gooit de handdoek in de ring. De Boer was de rechterhand van voormalig NCG Hans Alders en diens opvolger Herman Sietsma. Het Groninger Gasberaad laakt de onrust bij de NCG.

Sietsma sluit de maand af met een bekendmaking. Hij vertrekt per 1 januari als waarnemend NCG. Bij zijn aanstelling werd al bekend dat deze tijdelijk zou zijn. In theorie had Sietsma tot eind januari door mogen gaan.

Ander belangrijk aardbevingsnieuws:

- Ook in Duitsland trilt de bodem door gaswinning

- 'Wiebes moet veiligheid van Groningen meer meewegen in gasbesluit'

- Oud-burgemeester Munniksma gaat bevingsschade bij boeren in kaart brengen

- Onderzoek: 'Waarom hebben Groningers schadebod NAM geaccepteerd?'

- Gekraakte boerderij in Middelstum staat te koop

- Nationaal Coördinator Groningen maakt in Ten Boer doorstart met versterkingsoperatie

- 'Eerste Kamer, stem tegen wet over afbouw gaswinning'

- Alle mijnbouwschade wordt in het vervolg onafhankelijk beoordeeld

- RTV Noord checkt: Verliest Groningen 20.000 banen als de gaskraan dicht is?

- Boeren trekken aan de bel over bevingen: 'We voelen ons niet gehoord'

- Eerste Kamer stemt in met Mijnbouwwet

- 'Sommige kinderen durven niet meer te slapen in hun slaapkamer'

Aardbevingen in oktober 2018:

- 10 oktober 07.50 uur: 0.5 in Loppersum

- 10 oktober 14.00 uur: 0.5 in Loppersum

- 14 oktober 12.15 uur: 0.6 in Garrelsweer

- 16 oktober 10.31 uur: 1.1 in Siddeburen

- 20 oktober 04.53 uur: 0.8 in Appingedam

- 23 oktober 14.10 uur: 0.8 in Appingedam

- 29 oktober 15.37 uur: 0.8 in Zandeweer

Lees alles over aardbevingen in ons dossier