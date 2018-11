Deel dit artikel:













Afval Midden-Groningen wordt vanaf 2020 op zelfde manier ingezameld Afvalcontainers (Foto: Wikimedia)

Twee jaar na de start van Midden-Groningen krijgt de gemeente overal hetzelfde afvalbeleid. Zo wordt vanaf 2020 ook in Hoogezand het gft-afval apart ingezameld, zoals in de voormalige gemeenten Menterwolde en Slochteren al het geval was.

Volgens wethouder Peter Verschuren hebben nieuwe gemeenten twee jaar de tijd om zaken te regelen. Het eerste jaar is gebruikt om de wensen van inwoners te inventariseren door middel van enquêtes. Nu duurt het nog zeker een jaar voordat nieuw inzamelingsmaterieel is geleverd. Gescheiden inzamelen De gemeente zet in op meer gescheiden inzamelen. 'In Midden-Groningen wordt nog te veel restafval verbrand', zegt Verschuren. Een van de maatregelen is dat de voormalige gemeente Slochteren vanaf 2020 ook moet betalen per kilo afval. Dan wordt ook daar Diftar ingevoerd. Kosten omhoog Vanaf 2020 gaan de kosten voor inwoners omhoog met gemiddeld 8,50 euro per jaar. Verschuren noemt dat een 'beperkte verhoging' voor 'veel grotere service'. Uit enquêtes bleek dat inwoners graag willen dat om de twee weken verpakkingsmateriaal wordt opgehaald en dat in de zomer wekelijks het gft-afval wordt ingezameld. Begin 2019 volgt een definitief besluit over het afvalbeleid van Midden-Groningen. Lees ook: - Ons afval wordt steeds vaker verbrand