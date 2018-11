Boyito Mulder moet veel geduld hebben voor opvolger

Kunstrijclub Groningen houdt zaterdag 'De Peerd van Ome Loeks'. Een wedstrijd waar iedereen die wil aan mee kan doen. Het deelnemersaantal staat inmiddels op iets meer dan zeventig.

Trainer Boyito Mulder is tevreden over dat aantal. 'Het is een groei in vergelijking met vorig jaar.' Maar aan de andere kant maakt hij zich ook zorgen. 'Het kunstrijden in Groningen heeft het moeilijk.'

'Ik wil mijn steentje eraan bijdragen dat we weer gaan groeien. We hebben nu wel weer de stijgende lijn te pakken qua aantal leden. Het dieptepunt is nu wel geweest.'

Gestopt vanwege voetblessure

Mulder is de laatste kunstrijder van Kunstrijclub Groningen die op niveau presteerde en Nederlands kampioen werd. Twee jaar geleden stopte hij noodgedwongen vanwege een voetblessure. Hij verhuisde terug naar Groningen en werd al gauw gevraagd om trainer te worden bij KCG.

'Ik had niet verwacht om hier weer terug te komen, maar de zaken zijn net even anders gelopen. Maar het bevalt goed.' zegt Mulder. Hij moet zijn trainersdiploma's nog halen en geeft nu training op basis van zijn ervaring.

Geduld hebben

Dat hoopt hij ook over te brengen zijn opvolger. Maar wat dat betreft is er een probleem. Er is geen enkele jongen in de provincie Groningen die zich waagt aan kunstrijden. Mulder hoopt dat daar zo snel mogelijk verandering in komt. 'Maar het sowieso geduld hebben als trainer. Over vijf jaar is er misschien een nieuwe Boyito Mulder.'

