'Sluiting huisartsenpost Hoogezand is een verlies voor inwoners'

De mogelijke sluiting van de dokterspost in Hoogezand is een verlies voor de inwoners van Midden-Groningen. Volgens wethouder Jan Jakob Boersma hoort een dokterspost thuis in de gemeente.

Het plan om de dokterspost in Hoogezand te sluiten is onderdeel van een voorstel van de Doktersdienst Groningen, verantwoordelijk voor de doktersposten in onze provincie.

Voorstel lekte uit

Vorige maand lekte het voorstel uit, waarin staat dat naast de mogelijke sluiting van de post in Hoogezand, de post in Leek korter op blijft en het plan om de post in Delfzijl de sluiten van de baan is.

Wethouder Boersma moest de plannen over zijn gemeente via de media vernemen. Daarover zei hij toen dat de berichtgeving 'rauw op zijn dak viel'. Hoewel de gemeente geen verantwoordelijkheid heeft voor de huisartsenposten, ging Boersma wel in gesprek met de doktersdienst.

Tijdig en passend informeren

In dat gesprek heeft de Doktersdienst volgens de gemeente toegezegd om inwoners 'tijdig en passend' te informeren, mocht het komen tot een sluiting. Of die sluiting er komt, wordt volgende week bekend. Dan stemmen huisartsen over het voorstel.

Doktersdienst Groningen heeft het voorstel geschreven omdat het moeilijker wordt om de posten te bemannen. De werkdruk voor huisartsen wordt volgens de dienst soms te hoog. Huisartsen bemannen de posten vaak naast hun normale werkzaamheden of eigen praktijk.

Mocht de post in Hoogezand inderdaad sluiten dan zijn inwoners in de avonduren aangewezen op de post in Scheemda of in Groningen. Bij acute problemen moet er binnen 30 minuten een dokter aan huis kunnen zijn, en bij spoed binnen 15 minuten een ambulance.

