Historisch Museum Stad en Ommeland stap dichterbij

Een Groninger museum voor de geschiedenis van Stad en Ommeland. Ideeën ervoor bestaan al langer. Onder meer het Groninger Museum, de Groninger Archieven en het Scheepvaarmuseum zijn er al een tijdje mee bezig.

In het Scheepvaartmuseum in de stad werd vrijdag de persoon gepresenteerd die deze ideeën moet omzetten in concrete plannen: Nicolette Bartelink.

Naastgelegen panden aangekocht

'Als je iets over de geschiedenis van Groningen wilt weten, ga je hier heen,' antwoordt Bartelink op de vraag wat voor museum het moet gaan worden. Het nieuw te vormen museum krijgt onderdak in het huidige Scheepvaartmuseum aan de Brugstraat in Stad. Een aantal naastgelegen panden zijn voor het nieuwe museum aangekocht.

Een doorlopend historisch complex

'Je krijgt straks een doorlopend historisch complex', vertelt Jan Wiebe van Veen, directeur van het Scheepvaartmuseum. 'Het begint bij de museumbrug, dan krijg je het oude pomphuis waar het museumcafé met terras aan het Kleine der A komt, dan het pakhuis aan de Schuitemakersstraat en zo door naar het Scheepvaartmuseum.'

Veel enthousiasme

Kwartiermaker Bartelink (1961) is in het verleden betrokken geweest bij diverse musea in Nederland, waaronder het Groninger Museum. 'Ik ga in eerste instantie goed luisteren naar wat alle verschillende partners voor beelden hebben over wat het nieuwe museum moet worden. Er is veel enthousiasme in de stad voor dit idee en het gaat er om het nu praktisch te maken.'

Meer bezoekers trekken

'Het betekent voor ons een verbreding van het aandachtsgebied,' zegt Van Veen. 'De maritieme historie van Groningen krijgt in het nieuwe concept ook aandacht. Verbreding van het museum betekent ook dat je veel meer bezoekers kunt trekken.'

Superveel zin in

Kwartiermaker Bartelink moet er de komende tijd voor zorgen dat de neuzen van het Groninger Museum, de Groninger Archieven en het Scheepvaartmuseum dezelfde kant op komen te staan. 'Als dat makkelijk was dan was het al lang gebeurd,' zegt Bartelink daarover. 'Ik denk dat het wel ingewikkeld is maar ook dat het heel leuk is. Ik heb er super veel zin in en alle betrokken organisaties ook.'



Begin januari 2019 presenteert Bartelink haar plan van aanpak.