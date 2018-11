'Dit is een smeekbede van Zandvoort'

NOS Formule 1-verslaggever Louis Dekker ziet het nieuws dat Zandvoort de Formule 1 binnen kan slepen vooral als een ultieme poging om de schouders eronder te zetten.

'Dit is een smeekbede aan iedereen; jongens het kan, laten we het nu mogelijk gaan maken. Een verzoek om er met zijn allen de schouders onder te zetten', aldus Dekker bij de NOS.

'Hoopvol gestemd'

Er moet nog het nodige water door de Rijn stromen, wil het Formule 1-circus in 2020 weer in de Nederlandse duinen neerstrijken.

Prins Bernhard van Oranje - de eigenaar van het circuit - is hoopvol gestemd, maar zegt ook dat het geen kwestie van een krabbel zetten is: 'Het zijn nog een hoop stappen die we met elkaar moeten zetten', liet hij vrijdagochtend op NPO Radio 1 optekenen.

'Nog lang niet Formule 1-proof'

Verslaggever Louis Dekker maakt ook nog een duidelijk voorbehoud over Formule 1 op Zandvoort:

'Het moet gigantisch verbouwd worden en het is al eind 2018, het is nog lang niet Formule 1-proof. Maar onderschat Prins Bernhard niet; die heeft geweldige connecties én hij heeft de grootste bierbrouwerij van Nederland (Heineken, red.) achter de hand.'

Amsterdam Beach, zoals Zandvoort heet, vinden ze internationaal wel leuk klinken Louis Dekker - verslaggever NOS

Max Verstappen en Amsterdam

'Om een grand prix te mogen organiseren moet je eerst een 'entrance fee' van twintig miljoen euro betalen aan het management van Formule 1. Dat zijn Amerikanen en die willen gewoon geld zien', gaat Dekker verder.

'De afgelopen jaren zei iedereen 'Zandvoort? Zandvoort? Nee, dat kost alleen maar geld'. Maar toen kwam Max Verstappen. En Zandvoort heeft de naam en de historie. Amsterdam Beach, zoals Zandvoort heet, vinden ze internationaal wel leuk klinken."

Assen heeft een geschiedenis met twee wielen en niet zozeer met vier Louis Dekker - verslaggever NOS

Klap in het gezicht

Dat de gezichten in Assen, dat ook in de race is voor een Nederlandse grand prix, vandaag wat zuur staan kan Dekker zich wel voorstellen.

'Zij waren volgens insiders veel verder dan Zandvoort omdat dat circuit in principe klaar is. Maar er is één probleem: het heeft een geschiedenis met twee wielen en niet zozeer met vier', aldus Dekker.

