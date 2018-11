Dit weekend in Groningen: Afscheid van Bedum en lopen in het plantsoen

Wat ga jij doen dit weekend? Nog geen idee? Misschien helpen deze tips je dan een eindje op weg. Er is genoeg te doen!

Handen uit de mouwen

Zaterdag is de jaarlijkse Landelijke Natuurwerkdag. Vrijwilligers in de hele provincie (en in de rest van Nederland) geven het landschap op diverse locaties een onderhoudsbeurt. Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) gaat bijvoorbeeld aan de slag op het kerkhof in Westernieland, maar er is veel meer te doen. Check de website voor een kaart.

Afscheid van Bedum

Hoe vier je het afscheid van je eigen gemeente? Onder andere met een festival! Dat hebben ze in elk geval in Bedum bedacht, want daar is zaterdag het Bedum Broest Festival met 30 acts op 13 verschillende podia.



Plantsoenloop in Stad

De oudste en gezelligste loop van Groningen, zo wordt de Plantsoenloop omschreven. In het Noorderplantsoen kun je zaterdag 1, 2, 4 of 8 kilometer afleggen met een finish op de Oranjesingel. Natuurlijk is er nadien een medaille. Je kunt je nog opgeven via de site.



Naar de film van Pé & Rinus

Vanaf dit weekend kun je naar 'Pé en Rinus: the Movie! Het hele verhaal achter de halve waarheid.' Zaterdag is de première in Dot en zondag kun je hem voor het eerst zelf bekijken om 14:00 uur. Daarna is de film nog een maand te zien.

Laatste dag van Let's Gro

Zaterdag kun je ook nog naar festival Lets's Gro in het centrum van Stad. Er staat nog van alles op het programma, van een interview met de burgemeester tot een bustoer in de provincie, maar je kunt natuurlijk ook gewoon gaan kijken naar de grote maan die op het Waagplein zweeft. Je bent niet de enige die dat doet.

Goed weekend!