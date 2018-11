Psychiaters Lentis slaan alarm over crisisdienst

Een nijpend tekort aan psychiaters, geldgebrek en morrend personeel. Het water staat de crisisdienst van ggz-instelling Lentis tot aan de lippen.

Net als andere takken van de gezondheidszorg kampt Lentis met een gebrek aan gespecialiseerd personeel, met name psychiaters. Dat heeft gevolgen voor de personele bezetting van de crisisdienst. Het dienstrooster blijkt steeds moeilijker rond te krijgen.

De crisisdienst van Lentis vangt patiënten uit de provincie Groningen op die in acute psychische nood verkeren, bijvoorbeeld omdat ze een psychose of een ernstige paniekaanval hebben. In de crisisopvang wordt bepaald wat er met de patiënt moet gebeuren. Deze crisisdienst staat 24 uur per dag, zeven dagen per week paraat. Jaarlijks worden er tussen de 2500 en 2700 patiënten opgevangen. Daarvoor staan dagelijks vijftig deskundigen van diverse disciplines paraat. Daarnaast zijn nog eens 85 anderen bij toerbeurt een paar keer per maand beschikbaar, naast hun gewone werkzaamheden. (Bron: Lentis)

Brandbrief

Vorige week barstte de bom. De psychiaters stuurden Lentis-topman Martin Sitalsing een brandbrief waarin zij het vertrouwen opzegden in het management van de crisisdienst.

Daar was Sitalsing niet van gediend: 'Mijn eerste reactie was: zo gaan we niet met elkaar om. Maar inmiddels is mij duidelijk dat de brief niet persoonlijk is bedoeld, maar om hun machteloosheid duidelijk te maken. En dat begrijp ik volkomen.'

'Ik heb zelfs overwogen de brief te publiceren, om Den Haag wakker te schudden. Maar omdat er namen in staan, heb ik dat niet gedaan'.

Kleine groep getrouwen

De afgelopen drie jaar deden bijna veertig psychiaters bij Lentis de deur achter zich dicht en begonnen vaak voor zichzelf.

'Die opengevallen plaatsen heb je niet zo maar gevuld', zegt Sitalsing. 'Bovendien kunnen ze als zzp'ers de crisisdienst ontwijken, als ze die niet willen draaien. Er is nog maar een kleine groep getrouwen over.'



Taskforce

Inmiddels heeft Sitalsing een interne taskforce opgezet die oplossingen moet aandragen. 'Ik ga in elk geval ervoor zorgen dat ook onze psychiatrische verpleegkundigen voortaan worden ingezet. Ook klinisch psychologen kunnen meehelpen.'

Daarmee kunnen volgens Sitalsing op korte termijn de meeste gaten in het rooster worden gedicht.

Regioplan

Maar er moet meer gebeuren, zegt de topman. Hij is bezig met het opzetten van een 'regioplan' om de druk te verdelen.

'Ik doe een beroep op andere ggz-instellingen, zoals bijvoorbeeld Verslavingszorg Noord-Nederland en InterPsy. Ik vind dat zij ook hun personeel beschikbaar moeten stellen. Want wij knappen nu veel werk op voor anderen, terwijl wij daar nauwelijks voor betaald krijgen.'

Minder 'aanbod'

Bijkomend probleem: het 'aanbod' van patiënten is kleiner dan bijvoorbeeld in de dichtbevolkte Randstad. Sitalsing: 'Maar we kunnen het niet met minder bezetting doen, want je moet wel 24 uur per dag paraat staan. Dat kunnen we niet meer alleen aan.'

Zak met geld

De echte oplossing moet vanuit Den Haag komen, vindt Sitalsing. 'Eigenlijk speelt dit probleem al tien jaar. We krijgen gewoon te weinig geld.'

'Toen ons werd gevraagd deze crisisdienst op te zetten, werd ons beloofd dat we een zak met geld zouden krijgen. Maar de zorgaanbieders en de verzekeraars komen daar niet uit. Ze hebben dit doorgeschoven naar 2020. Tot die tijd krijgen we vrijwel niks.'

