Dorpshuis Woltersum heropend: 'Sommigen schrikken van het felle geel'

Blije gezichten vrijdagmiddag in Woltersum. Want na jaren voorbereiding is daar het versterkte dorpshuis De Bongerd heropend.

Het pand kon ook wel een opknapbeurt gebruiken. Het dorpshuis stamt uit 1965 en dat was te merken. 'Het was zelfs zo dat wij door de keukenvloer aan het zakken waren. Ook de kleedkamers en het sanitair konden niet meer, je kon er met goed fatsoen geen gasten meer ontvangen', zegt Sien Steenhuis van het dagelijks bestuur van het dorpshuis.

Vijf jaar

In 2013 ontstonden de eerste plannen voor de renovatie. 'Dat het zo lang heeft geduurd, was omdat wij geld zouden krijgen van Elk Dorp Een Duurzaam Dak. Maar dan moesten we wel gaan versterken. Het heeft vervolgens drie jaar geduurd voordat het fiat kwam', vertelt Steenhuis op Radio Noord.

Maar het resultaat mag er zijn. Een multifunctioneel dorpshuis, met daarin behalve een kantine, ook kleedkamers voor SV Woltersum. Verder biedt het dorpshuis plek aan activiteiten als countrydansen, badminton, volleybal, toneel en vergaderingen.

Geen andere plek

Volgens bestuurslid Klaske Piebenga is De Bongerd belangrijk voor Woltersum: 'Er is nog wel een café, maar daar is geen toneel. En dat is met dansen net zo: wij hebben hier mooie grote zaal tot onze beschikking.'

De eerste reacties vanuit het dorp zijn positief, aldus de dames. 'Iedereen vindt het supermooi geworden. Sommigen schrikken wel wat van het felle geel, dat deed ik ook de eerste keer', zegt Steenhuis over de kanariegele muren. 'Maar het is heel vrolijk, ik word er blij van.'

Buitenkant

Toch blijft er nog wel wat te wensen over: 'We zijn heel tevreden met de binnenkant. Maar de buitenkant zou nog verduurzaamd kunnen worden', oppert Steenhuis.

