Wildlands lijdt 8 miljoen euro verlies: gedwongen ontslagen

Wildlands Adventure Zoo in Emmen lijdt dit jaar 8 miljoen euro verlies. Dat maakte het dierenpark, dat met tegenvallende bezoekersaantallen kampt, zojuist bekend. Vorig jaar leed de opvolger van het Noorder Dierenpark al 1,8 miljoen euro verlies.

Dat schrijft RTV Drenthe. Om het tij te keren worden forse maatregelen genomen. Zo worden er volgend jaar vijf tot vijftien medewerkers gedwongen ontslagen. Daarnaast wordt er bezuinigd op marketing, onderhoud en op de inhuur van externen en entertainment.

Dierenverblijven worden aangepast

De komende periode worden de dierenverblijven aangepast, zodat de dieren beter zichtbaar worden. Lege plekken in het park worden opgevuld met nieuwe dieren.

Ook komt er een pad tussen de gebieden Nortica en Serenga, zodat bezoekers niet twee keer dezelfde route hoeven te lopen. Daarnaast gaat de entreeprijs naar beneden.

Fors minder bezoekers dan verwacht

Wildlands verwacht dit jaar af te sluiten met 840.000 bezoekers. Dat is fors minder dan de 1,2 miljoen bezoekers die werden verwacht. Ook vorig jaar bezochten 200.000 bezoekers minder het park dan waarop was gerekend.

'We zitten nu in zwaar weer', zegt interim-directeur Erik van Engelen tegen de Drentse omroep. Hij is de in september opgestapte Frankwin van Beers opgevolgd. 'Door in te grijpen kunnen we ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk weer een gezond en nog aantrekkelijker park worden.'

Onderzoek gedaan

Het dierenpark heeft onderzoek gedaan naar het teruglopen van het aantal bezoekers. Zo zou door het bedrijf onvoldoende zijn gereageerd op de veranderende wensen van het publiek.

Daarnaast zou door de combinatie van dierenpark en attractiepark onduidelijkheid bij het publiek ontstaan. Bovendien zouden dieren niet zichtbaar genoeg zijn en is de prijs van een ticket te hoog.

