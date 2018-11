Kromowidjojo wint goud bij wereldbekerwedstrijd

Bij wereldbekerwedstrijden zwemmen in Peking heeft Ranomi Kromowidjojo vrijdag de gouden medaille gewonnen. Kromowidjojo, meervoudig olympisch kampioene, was de snelste op de 50 meter vrije slag in 23,48.

Voor 'Kromo' voelde het 'lekker' om het derde cluster zo te beginnen. Sarah Sjöström (23,54) werd tweede voor Heemskerk (23,91).

Niet super

'Vanmorgen was het nog even inkomen, maar ik ben blij dat het in de finale goed ging. Het was niet zo ver bij mijn tijd in Boedapest vandaan, terwijl het coördinatief niet super voelde', aldus Kromowidjojo, die wat kriebel in haar keel had door de droge lucht en smog.

Dat ze volgende maand op het wereldkampioenschap niet de strijd aan kan gaan met haar Zweedse rivale vond Kromowidjojo 'heel jammer'. 'Tegen Sarah racen daagt me uit om echt het maximale uit mezelf te halen. Maar zonder haar moet dat ook lukken. In Tokio en Singapore zijn er nog mogelijkheden om tegen haar te zwemmen.'