Paas: 'Werken over de grens moet makkelijker worden'

Commissaris van de Koning René Paas vindt dat de arbeidsmarkt aan beide kanten van de grens tussen Nederland en Duitsland beter op elkaar moet worden afgestemd.

Paas zei dat tijdens een bezoek van minister Birgit Honé van de Duitse deelstaat Niedersachsen aan Groningen.

Makkelijker

Volgens hem moet het veel makkelijker worden om over de grens te gaan werken, bijvoorbeeld voor mensen die hun baan kwijtraken. 'Ik zou willen dat het normaal is, maar dat is het niet', doelt Paas op het volgende scenario.

'Dat als er aan de ene kant van de grens heel veel vraag is naar een bepaald soort personeel en aan de andere kant van de grens niet, dat overheden, werkgevers en werknemers, verkennen wat er moet gebeuren om mensen aan de andere kant van de grens te laten werken.'

Barkmeijer

Als voorbeeld noemt Paas de 110 werknemers van scheepswerf Barkmeijer in Stroobos, die afgelopen week failliet ging. 'Deze week is die werf in problemen gekomen en je hoort dat de Meyer Werft in Papenburg dringend personeel zoekt. Dan moet het ons toch niet overkomen als buren dat er straks Roemeense lassers staan omdat ze ze verder niet kunnen krijgen'.

'Het moet van de grond komen'

Wat kan hij daar als Commissaris van de Koning aan bijdragen? Paas: 'Koffieschenken en stimuleren dat er goeie gesprekken worden gevoerd, want dit is uiteindelijk natuurlijk werk voor het UWV en voor de gemeenten, maar het moet wel van de grond komen'.