'Te zware rugzakken van maaltijdbezorgers? Probeer het zelf!'

Maaltijdbezorgers op de fiets kunnen het beste de rugzak gebruiken. Dat zegt Jantine Doornbos, directrice van maaltijdbezorgingsbedrijf Fooddrop in Stad.

Ze is verbaasd over de opmerkingen van Wim Koks, SP-raadslid in Groningen. Volgens hem zijn de rugzakken van fietsende maaltijdbezorgers te zwaar. Hij stelt voor dat bedrijven de rugzak inruilen voor iets anders. Zo ziet hij een aanhanger als mogelijk alternatief.

'Hoe komt hij aan die informatie,' vraagt Doornbos zich af. 'Wij letten erop dat de rugzakken niet te zwaar zijn. Laat hem het zelf uitproberen!'

Roofbouw?

Volgens Koks zouden bezorgers met zware rugzakken roofbouw plegen op hun lichaam. Zo zouden ze een versleten rug oplopen.

'Ik snap de zorgen maar die zijn absoluut onterecht,' aldus Doornbos. 'Onze bezorgers zeggen daar ook geen last van te hebben.'

Alternatief

Doornbos ziet op het moment niets in een alternatief. 'We hebben in het begin geprobeerd om de tas op de fiets te bevestigen. Maar de straat trilt zo door naar het eten en dat gaat ten koste van de kwaliteit. Een rugzak is dan juist goed, want het lichaam werkt dan als vering.'

'Daarnaast is de rugzak effectief', gaat Doornbos verder. 'Fietsers kunnen zo makkelijk op- en afstappen en de restaurant binnengaan. Een aanhanger moet op de stoep blijven staan. Dat geeft overlast.'

Scooters en auto's bieden daarom ook geen soelaas. 'Zo mis je de effectiviteit. Bovendien is fietsen goed voor je conditie. Wij houden ons vast aan de fiets.'

Snelheid

In de binnenstad delen fietsers en wandelaars soms dezelfde ruimte. Koks wil daarom dat maaltijdbezorgers daar hun snelheid verlagen. Doornbos reageert ook hier verbaasd.

'Wij bezorgen met stadsfietsen en we houden rekening met het verkeer. We vinden dat we de goede oplossing hebben, dat gaan we zo houden.'

Uber Eats kent geen klachten

Een woordvoerder van maaltijdbezorgingsbedrijf Uber Eats laat weten geen klachten van bezorgers over te zware tassen te hebben ontvangen.

Ook zou de verkeersveiligheid van koeriers en medeweggebruikers een topprioriteit zijn.

Lees ook:

- 'Rugzak te zwaar voor fietsende maaltijdbezorgers'