Norovirus uitgebroken in zorgcentrum De Burcht

Woonzorgcentrum De Burcht in Hoogezand (Foto: Google Street View)

Vier bewoners van woonzorgcentrum De Burcht in Hoogezand hebben het norovirus opgelopen. Dat is een besmettelijk buikgriepvirus.

Om verspreiding te voorkomen, mogen deze bewoners, die zelfstandig wonen in appartementen, voorlopig geen bezoek ontvangen. Ook moet het personeel extra hygiënemaatregelen nemen.

Na paar dagen over

'De verwachting is dat de klachten na een paar dagen over zijn. Tot die tijd geldt ons noroprotocol', zegt clustermanager Jan Wilts. De Burcht is onderdeel van zorggroep ZINN.