Plan voor hervatten versterkingsopgave is klaar

Het plan van aanpak waarmee de 'versterkingsopgave nieuwe stijl' moet worden uitgevoerd, is klaar. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Herman Sietsma heeft het vrijdag overhandigd aan zijn opdrachtgevers: de aardbevingsgemeenten, de provincie en het Rijk.

In het plan wordt onderscheid gemaakt tussen panden met een verhoogd risico, panden met een licht verhoogd risico en panden zonder risico. Die liggen verspreid door het aardbevingsgebied. De panden met het hoogste risico worden als eerste aangepakt.

Verstand gebruiken

Om te voorkomen dat er meerdere keren bouwkranen in een en dezelfde straat of buurt staan, wil de NCG wel 'met verstand' te werk gaan, zoals Sietsma het noemt. 'Als een van de twee woningen van een twee-onder-een-kapper een verhoogd risico heeft, dan is het logisch dat we ook naar de andere woning gaan kijken. Ook als die geen risico zou lopen.'

Het totale aantal adressen waar vanuit wordt gegaan in het plan van aanpak is vijftienduizend. Verreweg het grootste deel daarvan loopt een licht verhoogd risico, een kleiner deel loopt een verhoogd risico of heeft al bestaande afspraken over de versterking.

Duurt lang

Het plan van aanpak heeft lang op zich laten wachten. Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken kondigde aan dat het er meteen na de zomer zou liggen, maar dat bleek niet reëel.

Het was aanzienlijk moeilijker dan gedacht om een kloppende lijst met risicovolle adressen op te leveren op basis van een NAM-model. Ook was er nog een financieringsprobleem voor de zogenoemde 'batch 1588'. Maar dat probleem is nu opgelost, verzekert de NCG.

Organisatie groeit

De volledige hervatting van de versterking zorgt er ook voor dat de organisatie van de NCG moet groeien. Sietsma vertelt dat er nu zeker twintig extra mensen worden aangenomen, onder wie bewonersbegeleiders en projectleiders. Mogelijk volgen daarna nog twintig vacatures.

Mensen informeren

De NCG gaat samen met de gemeenten individuele bewoners informeren. 'We gaan niet allemaal brieven de provincie insturen, maar we gaan dat doen gericht op de situatie waar mensen zich in bevinden', zegt Sietsma.

Als alles volgens verwachting verloopt - en dat is in dit dossier tot nu toe niet altijd het geval gebleken - kunnen de eerste nieuwe inspecties meteen na de jaarwisseling beginnen. Sietsma: 'Daar hebben we de capaciteit voor geregeld.'

