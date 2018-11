Jan Mulder: 'In ieder personage zit een stukje van mij'

'Liefde en Aardbevingen' heet de nieuwe roman van Jan Mulder. 'Waarom heb ik het verdorie niet in het Gronings geschreven?, zegt hij lachend in Noord Vandaag. 'Dan was het misschien wel beter geweest.'

In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

De roman van Mulder wordt zaterdag gepresenteerd tijdens festival Het Grote Gebeuren in Stad. 'De gelatenheid heb ik met open bek naar gekeken. De terreur van de NAM en de desinteresse van Den Haag', zegt de Midwolmer over zijn inspiratie voor het boek waarin de personages allemaal een stukje Mulder in zich hebben.



Krijgt Barbara weer een oesterraapvergunning?

Japanse oesters komen sinds de jaren tachtig voor aan onze kust. Barbara Geertsema uit Lauwersoog heeft één van de achttien vergunningen om de oesters op het wad commercieel te mogen rapen voor haar restaurant. De vraag is of ze dat vorig jaar nog steeds mag.

'Er komen twaalf vergunningen, dus twaalf personen mogen in het nieuwe stelsel oesters rapen. Die achttien huidige vergunningen komen te vervallen. En iedereen mag een gooi naar de twaalf nieuwe doen', legt Geertsema uit.



De geschiedenis van het gas

Toneelgroep Jan Vos speelt de voorstelling GAS over de aardbevingsproblematiek in onze provincie. 'We vertellen in drie delen de geschiedenis van het gas', vertelt regisseur Jeroen van den Berg.

'De aardbevingen zijn maar eenderde van het verhaal. Het is geen protest, maar je kunt er wel behoorlijk driftig van worden.'



Protestsongs in De Oosterpoort

Het Noord Nederlands Orkest speelt vrijdagavond met diverse artiesten protestsongs in De Oosterpoort. Zangeres Giovanca zingt onder andere 'Zwart Wit' van de Frank Boeijen Groep. 'Dat nummer maakte voor mij duidelijk wat mijn ouders niet duidelijk wilden maken aan mij.'



Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.