Inwoners Krewerd zijn 'getreuzel zat' en posten boze brief aan Wiebes

Inwoners van Krewerd eisen dat de Staat hun huizen snel veilig verklaart. Ze zijn 'boos, teleurgesteld en het getreuzel meer dan zat', zeggen ze.

In een brief manen zij minister Eric Wiebes (Economische Zaken) om voor hun huizen met spoed een 'Woning Veilig Verklaring' af te geven. Volgens de bewoners heeft de overheid geen enkele reden om hier nog langer mee te wachten. De vijftig woningen in het dorp zijn eerder dit jaar allemaal geïnspecteerd door de Nationaal Coördinator Groningen.

Versterkingsexperiment

'Wij zijn al een hele tijd bezig met een experiment om zelf de versterking naar ons toe te halen. En we krijgen dat maar niet voor elkaar. Er wordt geen beslissing genomen, er wordt geen duidelijkheid geschapen. Als de overheid niet met duidelijkheid komt, vragen wij die zelf wel. Dus kom maar op met die Woning Veilig Verklaring', zegt initiatiefnemer Tom Roggema.

Volgens hem is de brief vooral bedoeld om juridische duidelijkheid te krijgen. 'Of we ons dan ook veilig vóélen... dat denk ik wel. Als wij een verklaring hebben dat we ons geen zorgen hoeven te maken, kunnen we na vijf jaar eindelijk weer gerust wonen.'

Brief ondertekend en gepost

Vrijdag aan het eind van de middag kwamen de Krewerders bijeen in het dorpshuis om de brief te ondertekenen. Daarna hebben ze de brief samen op de post gedaan.

'Ik verwacht zeker een reactie van de minister', zegt Roggema. 'Ik hoop dat hij stoer is en zegt dat ons huis veilig is. Of ons anders de gelegenheid geeft om ons huis zelf te versterken.' Wat als er geen reactie komt? 'Dan gaan we die brief zelf brengen. Met twintig auto's over de snelweg.'

