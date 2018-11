Live: Excelsior vs. FC Groningen zakt af naar bedenkelijk niveau: 0-0

FC Groningen en Excelsior trappen vanavond in Rotterdam de elfde speelronde van de eredivisie af. De hekkensluiter, FC Groningen, tegen de nummer tien Excelsior.

Stijgende lijn?

De ploeg van coach Danny Buijs hoopt het goede niveau dat gehaald werd tegen PSV door te trekken. De groen-witten wonnen dit seizoen één competitiewedstrijd, met 1-0 op bezoek bij de Graafschap (doelpunt Michael Breij).

Doel: zeventien punten

Groningen heeft na tien speelrondes vier schamele punten. Aanvoerder Mike te Wierik zei deze week onder andere dat hij vindt dat dit aantal voor de winterstop moet oplopen tot minimaal zeventien punten.

Regelmatig

Excelsior presteert de afgelopen jaren zeer regelmatig. De Kralingers spelen voor het vijfde opeenvolgende seizoen op het hoogste niveau in Nederland, een clubrecord. Dat doen ze met een klein budget, slimme scouting en een stabiele organisatie.

Liveblog

Verlaat FC Groningen de laatste plaats in de eredivisie of revancheert Excelsior zich voor de kansloze 4-1 nederlaag vorige week tegen de Graafschap? Volg het duel via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; Zeefuik; Chabot, Te Wierik, Handwerker; Memisevic, Reis, Warmerdam, Doan; Cassierra, Mahi.

Excelsior

Stevens; Fortes, Oude Kotte, Matthys, Burnet; Koolwijk, Schouten; Edwards, Messaoud, Bruins; Ómarsson.

Scheidsrechter: Dennis Higler

