Toezichthouder vindt plan van aanpak NCG 'goed genoeg' om mee te beginnen

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) noemt het plan van aanpak van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) 'goed genoeg' om mee aan de slag te gaan. Dat laat de toezichthouder weten in een reactie op het plan.

In het plan van aanpak wordt onderscheid gemaakt tussen panden met een verhoogd risico, een licht verhoogd risico of zonder risico. De panden met het hoogste risico worden als eerste aangepakt. In totaal wordt uitgegaan van vijftienduizend adressen die onderzocht moeten worden of voor een deel al onderzocht zijn.

Aan de slag

Het SodM dringt er bij de NCG op aan om nu voortvarend aan de slag te gaan. Tegelijkertijd worden het Rijk, de provincie en de gemeenten opgeroepen om zo snel mogelijk te zorgen voor de voorwaarden voor een goede uitvoering van het plan, zodat er geen gedoe komt over bijvoorbeeld de financiën.

'Alleen als het gehele plan is uitgevoerd én de afbouw van de gaswinning volgens plan verloopt, is het in Groningen net zo veilig als elders in Nederland', zegt het SodM.

Toezicht houden

De toezichthouder heeft zich tijdens het schrijven van het plan van aanpak voor de versterking naar eigen zeggen nadrukkelijk bemoeid met de inhoud. Het SodM blijft dan ook toezicht houden op het tempo en de kwaliteit van de versterkingsoperatie.

