Wisselende reacties op plan voor hervatten versterking

Vanuit de regionale politiek en de maatschappelijke organisaties komen wisselende reacties op het plan van aanpak voor de hervatting van de versterkingsopgave. Dat plan heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) vrijdag gepresenteerd aan de gemeenten, de provincie en het Rijk.

In het plan van aanpak wordt onderscheid gemaakt tussen panden met een verhoogd risico, een licht verhoogd risico of zonder risico. De panden met het hoogste risico worden als eerste aangepakt.

Lokale plannen maken

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam noemt het plan een belangrijke stap naar meer zekerheid. 'Mensen wachten al te lang op duidelijkheid', zegt hij. 'Maar we zijn er nog niet.'

Voor de gemeenten is een belangrijke rol weggelegd. Zij moeten op lokaal niveau een verder uitgewerkt plan maken, zodat de uitvoering snel kan starten.

Geen gedoe

De gemeenten willen ook garanties van het Rijk. 'We willen geen gedoe over capaciteit voor de inspectie en we willen geen gedoe over geld', zegt Hiemstra. 'In het verleden was dat een probleem, maar we hebben nu de garantie gekregen dat het goed komt.'

Eerst zien, dan geloven

Provinciebestuurder Eelco Eikenaar (SP) is minder positief dan Hiemstra. Hij wil eerst zien wat er van het plan terecht komt voordat hij positief wordt. 'Ik vertrouw niets meer tot het bewezen is, dat kunt u me niet kwalijk nemen.'

'Ik heb de afgelopen tijd vele plannen gezien', zegt Eikenaar. 'Veel beloften die niet zijn waargemaakt. Daarom hanteer ik het motto: eerst zien, dan geloven. Alles valt of staat met het nakomen van beloften, en dan vooral van financiële beloften.'

Onbetrouwbare basis

Susan Top van het Groninger Gasberaad is ook kritisch. 'Deze operatie is onwaarschijnlijk complex, hoe je het ook doet', zegt zij. Maar haar kritiek richt zich vooral op de basis van het plan van aanpak.

'Het nieuwe zit hem in het feit dat je begint met de meest risicovolle woningen, maar die zijn gebaseerd op een NAM-model dat wij niet betrouwbaar vinden. Wij hebben er last van dat het plan aan zo'n model is opgehangen. Het speelt nog een te prominente rol.'

Niet veel waard gebleken

Ook zegt Top dat er te veel dingen nog niet zijn geregeld. Waar Hiemstra tevreden is met de garanties over de financiën, is het Gasberaad dat niet. 'Daar worden procesafspraken over gemaakt', zegt Top. 'Maar in het verleden zijn dit soort procesafspraken niet veel waard gebleken.'

